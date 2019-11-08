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Политика

Телеведущего "застрелили" в прямом эфире

Дискуссию в студии телеканала "Прямой" прервали люди в масках и с автоматами. В результате нападения был "убит" ведущий.
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По данным ТВ Центра, напуганные зрители в зале спрятались за кресла. Только когда вооруженные люди сделали селфи с ведущими, гости ток-шоу поняли, что их разыграли. Такой перформанс журналисты устроили в знак протеста.

Злоумышленники символизировали действия власти. Журналисты и гости – общественность, у которой хотят отнять право на свободу слова.  

Стало известно, что канал "Прямой" находится под патронатом Петра Порошенко, который сам неоднократно грозил лишить лицензий другие украинские телекомпании, пока был президентом.  Самого экс-главу Украины следователи подозревают в неуплате налогов от сделки, связанной с покупкой этой телекомпании.

8 ноября 2019, 13:05

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