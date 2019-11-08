Телеведущего "застрелили" в прямом эфире

По данным ТВ Центра, напуганные зрители в зале спрятались за кресла. Только когда вооруженные люди сделали селфи с ведущими, гости ток-шоу поняли, что их разыграли. Такой перформанс журналисты устроили в знак протеста.
Злоумышленники символизировали действия власти. Журналисты и гости – общественность, у которой хотят отнять право на свободу слова.
Стало известно, что канал "Прямой" находится под патронатом Петра Порошенко, который сам неоднократно грозил лишить лицензий другие украинские телекомпании, пока был президентом. Самого экс-главу Украины следователи подозревают в неуплате налогов от сделки, связанной с покупкой этой телекомпании.
Популярные темы форума
Аида, я Вас ищу!
Задай вопрос Волочковой
Самые сексуальные!
Что делать с родителями?
Все, кто пишет на этом форуме, админы!
Месячные не идут 2 месяца
Петров или Козловский?
Приснилось,что муж ездит к любовнице
У Ксении Собчак сегодня днюха. Поздравим?
Как пережить кризис в отношениях?