Отвод войск должен был пройти еще в понедельник, 7 октября. Чудес от Киева никто не ожидал, но то, что законной власти с подконтрольной армией будет диктовать волю кучка националистов, мало кто мог себе представить.



Отвод войск 7 октября так и не начался. Радикалы со своих позиций в населенных пунктах Петровское и Золотое отходить отказались. В среду к националистам в Золотом поспешили на подмогу их товарищи.

Но пропускать радикалов силовики отказались, колонна была заблокирована. Чтобы остудить пыл осмелевших боевиков, полиция начала стрелять в воздух. "Власть стреляет в украинских граждан!" – заистерили близкие к радикалам интернет-ресурсы.

Отступать националисты отказались. Ситуация накалилась до предела, когда пришел приказ пропустить радикалов. Колонна, в числе которых находились бывшие участники так называемой антитеррористической операции, спокойно проехала в Золотое.

Ситуация на Украине резко обострилась после подписания Киевом так называемой "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе. Она предусматривает отвод войск от линии фронта с обеих сторон, проведение в регионе местных выборов и предоставление ему специального статуса на постоянной основе.

Радикалы и часть политической элиты обвинили президента Владимира Зеленского в сдаче интересов страны. В воскресенье в центре Киева прошел антиправительственный митинг, собравший около десяти тысяч человек.

Министр иностранных дел Украины разоткровеничался до того, что мол зачем Украине этот Донбасс вообще? Но глупыш не понимает сути. Нацистам и бандеровцам сам Донбасс тоже не нужен. Им нужна война на Донбассе. Да и их кураторам тоже нужна только война. Желательно с Россией.