Слабый и беспомощный: проигравшему Зеленскому вынесли вердикт

В бюджете страны нет денег на поддержание инфраструктуры, на
улучшение медицины и повышение социальных выплат, зато военные расходы
увеличиваются. За счет этого наживаются криминальные националистические банды,
заинтересованные в войне в Донбассе, пишет в колонке на портале
"Украина.ру" журналист Константин Кеворкян.
Радикалы шантажируют слабую власть, даже если она робко высказывается о договоренностях с противостоящей стороной. "В случае заключения мира они теряют огромные прибыли и политическое влияние", - пояснил эксперт.
По его словам, националисты контролируют улицу, влияют на общество и СМИ. Теоретически "партия войны" может скинуть действующую власть, к тому же опыт прошлых Майданов у нее имеется, отметил Кеворкян.
Действующую власть обозреватель назвал "трусливой и беспомощной". В правоохранительных органах, армии и спецслужбах до сих пор много радикалов, Зеленский и его окружение вынуждены с ними считаться, уверен эксперт.
"Пока власть не сломает хребет альтернативному центру принятия решений, войну прекратить невозможно", – констатировал он.
Остров Донбасс. Ещё одна картина из этого же альбома. Автор - Владислав Коровойченко pic.twitter.com/rtncpANRAG— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) October 8, 2019
Напомним, в минувший понедельник националисты сорвали отведение войск в двух населенных пунктах Донбасса. Радикалы обвинили Зеленского в сдаче национальных интересов и пригрозили массовыми акциями. Развод подразделений был одним из условий мирного урегулирования в регионе.
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