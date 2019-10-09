Известный астролог предупредил Зеленского о трагедии

Середина октября – неблагоприятное время с астрологической
точки зрения, уверен Росс. "3 октября Меркурий войдет в знак Скорпиона, где
будет оставаться до конца месяца, и потому октябрь станет худшим временем для
сделок", – сказал эксперт в интервью изданию "Главред".
Он призвал украинское руководство не идти напролом, а переждать неблагоприятное время. В противном случае можно произойти трагедия, полагает Росс.
Ситуацию усугубляет оппозиция Венеры и Урана 11-18 октября, из-за чего все будет происходить с точностью до наоборот, предупредил астролог. В эти дни можно ожидать большое количество ссор, претензий, драк и преступлений, рассказал Росс.
Эксперт призвал лидеров стран нормандской четверки провести переговоры до 12-го или после 18-го октября. В таком случае есть шансы на результат. Да и в целом, полагает астролог, ближайшие полтора месяца звезды благоволят миротворческим усилиям в Донбассе. Долгожданное перемирие в регионе наступит к концу года, полагает астролог.
По всей видимости, астрологии украинские власти не доверяют. Несмотря на предостережение Росса, Киев планирует провести встречу нормандской четверки в середине октября. Глава МИДа Незалежной Вадим Пристайко призвал провести переговоры как можно скорее.
В свою очередь Москва связывает начало переговоров с отводом войск в населенных пунктах Петровское и Золотое. Предполагалось, что развод подразделений произойдет в понедельник, 7 октября. Однако украинские националисты отказались покидать позиции.
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