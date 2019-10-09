"В Киеве напуганы": Зеленского добивают расследованием дела о крушении MH17

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал итоги голосования в парламенте Нидерландов, призвавшем расследовать роль Украины в деле о крушении Boeing 777, выполнявшего рейс MH17. Он уверен, что для Киева ничего хорошего в этом нет.



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