Олег Соскин отметил, что желание общественности и властей Нидерландов выяснить обстоятельства катастрофы лайнера Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, объяснимо. И понятно, зачем парламент хочет узнать причины, по которым воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе осталось открытым.
"Это могло быть или из-за некомпетентности украинских властей, или был какой-то преступный умысел", – цитирует Соскина НСН. Он добавил, что со сменой власти на Украине обнажились многие проблемы. "Может случиться так, что было преднамеренно незакрытое пространство, чтобы спровоцировать ситуацию, чтобы была открыта ловушка, и чтобы в нее попал в данный самолет", – заметил политолог.
Как украинский эксперт Соскин не может допустить и мысли о том, что пуск ракеты осуществили Вооруженные силы Незалежной. Однако в таком случае, считает он, ничего хорошего стране не светит. "В Киеве напуганы. Там не знают, что делать. У Зеленского нарастает очень много проблем", – заметил бывший советник Кучмы.
"Парламент Нидерландов потребовал расследовать роль Украины в крушении MH17".— Уругвайская разведка (@Ur_razvedka) October 9, 2019
Боинг был сбит над укрой, с территории укры, украинской ракетой... Осталось выяснить роль в этом укры. Вот к чему приводит легализация наркотиков в отдельно взятой стране..
Эксперт добавил, что раньше украинские власти молниеносно реагировали на сомнения в правдивости их версии. Теперь они стали понимать, что подобный подход ошибочен. А для того, чтобы действовать в соответствии с ситуацией, Киеву не хватает компетенции. Все это может больно ударить по репутации Зеленского.
Напомним, что пассажирский лайнер Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Практически сразу после трагедии западные страны, в первую очередь США, обвинили в произошедшем ополченцев и Россию. Доказательств, подтверждающих эту точку зрения, за пять лет предоставлено не было.
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