"Второй шаг": Зеленского обвинили в стремлении сдать Украину

Старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс прокомментировал обещание президента Украины Владимира Зеленского согласовать условия особого статуса Донбасса с Россией. Эксперт считает, что это движение, причем не первое, к сдаче страны.



Разговоры о необходимости прекращения войны в Донбассе пошли практически сразу после ее начала, но к остановке боевых действий против жителей этих регионов украинская общественность не готова. По крайней мере, на это указывают истеричные крики о том, что любые шаги по выполнению взятых Киевом на себя обязательств по примирению сторон являются попыткой сдачи Украины и предательством национальных интересов.

Именно с этой позиции многие оценили слова Владимира Зеленского о том, что условия особого статуса Донбасса будут согласовываться с Россией. "Наверное, это второй шаг к капитуляции", – цитирует "Апостроф" старшего аналитика Вильнюсского института политического анализа Марюса Лауринавичюса. "Первый – это принимать "формулу Штайнмайера", – добавил он.

В двух коротких предложениях эксперт выразил всю подоплеку собирающегося в Киеве нового Майдана и протестов против Зеленского. Любые его шаги, направленные на обеспечение мира в Донбассе, будут расцениваться радикально настроенными националистами как попытка сдать Украину. Политику ставят в вину даже "формулу Штайнмайера", хотя она была разработана еще до него и получила одобрение Петра Порошенко.

Опять случилась досада



"Формула Штайнмайера" - это попытка разделить крупные шаги по Донбассу на серию маленьких, говорит ее автор. Штайнмайер опроверг мнения о том, что на содержание его формулы сильно повлияла Москва — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) October 7, 2019

Что ужасного в "формуле Штайнмайера", протестующие уточнить не могут. Вместо этого повторяется привычный набор страшилок. "Мы знаем, какие условия России: полная капитуляция Украины, возможность получить все рычаги, которые не позволят Украине дальше двигаться по пути в ЕС и НАТО и смогут дестабилизировать Украину, как некоторые говорят, разрушить само украинское государство как таковое", – заявил Лауринавичюс.