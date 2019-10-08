Кремль поставил на место потерявшего берега Лукашенко

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе. У президента Белоруссии Александра Лукашенко, как оказалось, на этот счет другое мнение. На международном форуме "Минский диалог" Батька фактически обвинил Россию в войне против Украины.



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