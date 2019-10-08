Кремль поставил на место потерявшего берега Лукашенко

На протяжении последних пяти лет Москва отрицает свое
участие в конфликте в соседней стране. Запад думает иначе, вводя против России
экономические санкции.
"Сюрприз" прилетел оттуда, откуда в Кремле явно не ожидали. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого многие считают главным союзником нашей страны, неожиданно согласился с позицией США и ЕС.
Москва с 2014 года ведет конфликт с Киевом на территории Донбасса, заявил белорусский лидер на международном форуме "Минский диалог". "И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины", – объявил Лукашенко.
В Кремле слова "главного союзника России" поспешили опровергнуть. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не была и не будет стороной противостояния в Донбассе. Да и вообще, добавил представитель Кремля, главное – помочь Украине, а не разбираться, кто кого и кем считает.
Вообще на "Минском диалоге" Лукашенко отметился весьма любопытной речью. Батька предостерег Россию и Запад от дальнейшего ухудшения отношений и не исключил начала ядерного конфликта.
Прошелся белорусский лидер и по украинской проблематике. Лукашенко прокомментировал очередную пробуксовку с выполнением минских соглашений. Накануне националисты сорвали отвод войск в Донбассе и начали угрожать президенту Владимиру Зеленскому.
Батька призвал другие страны поддержать лидера Незалежной в трудную минуту. Если Зеленского свергнут, то к власти придут менее адекватные люди, предупредил Лукашенко.
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