Стало известно имя нового директора ФСИН

Новым главой Федеральной службы исполнения наказаний назначен Александр Калашников. В прошлом он занимал пост руководителя управления ФСБ по Красноярскому краю, сообщает "Интерфакс".
Напомним, 3 октября сообщалось, что президент Владимир Путин подписал указ об увольнении руководителя ФСИН Геннадия Корниенко. Причиной отставки стало достижение им предельного возраста нахождения на государственной службе.
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