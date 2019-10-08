Трамп и Зеленский удивили странным поведением на день рождения Путина

Поздравление лидера другого государства с днем рождения является весьма распространенной практикой в мировой дипломатии. И 7 октября для глав других государств было шансом в относительно неформальной обстановке побеседовать с Владимиром Путиным.
"До конца дня я не видел среди поступивших посланий каких-либо посланий от Трампа и Зеленского", – в ответ на соответствующий вопрос рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что какие-то выводы из этого факта пока делать рано.
"Но или их нет, или они могут поступить позже – здесь я в данном случае точно не знаю. Потому что иногда просто по дипломатическим каналам может поступать с задержкой. А может и вообще не поступать", – объяснил официальный представитель Кремля.
Однако пользователи Сети успели назвать поведение Дональда Трампа и Владимира Зеленского странным. Оба президента как минимум в силу своих должностных обязанностей должны поддерживать отношения с Владимиром Путиным.
Владимиру Путину не поступали поздравления с днём рождения ни от Трампа, ни от Зеленского, сообщил Песков.— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) October 8, 2019
Ничего удивительного. Один боится нацистов, другой демократов. Впрочем, разница между первыми и вторыми только в фасаде.
Американский лидер ранее неоднократно и публично делал комплименты президенту России. Он хвалил Владимира Путина за его решительность, твердую политическую волю, приверженность интересам своей страны и ту роль, которую он играет в нормализации международной обстановки.
Судьба Владимира Зеленского во многом напрямую зависит от Владимира Путина, поскольку украинцы проголосовали за него на выборах в надежде на нормализацию отношений Киева и Москвы. Да и сам он подчеркивал, что не будет избегать общения с российским лидером, поскольку переговорами надеется обеспечить определенные преференции для Украины.
Впрочем, поведение обоих политиков выглядит чуть менее странным, если учесть, в каких условиях им приходится работать. Оппоненты Дональда Трампа надеются доказать его мифические связи с Россией и на этом фоне отправить в отставку. Досрочное прекращение полномочий грозит и Владимиру Зеленскому. Его в предательстве национальных интересов обвиняют радикально настроенные националисты.
The Washington Post пишет, что после своего избрания Трамп разговаривал по телефону с Путиным «заискивающе», с «раболепием». Об этом якобы сообщили бывшие сотрудники Белого дома.— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) October 5, 2019
Очередное днище пробито. Информационной артиллерии СМИ против Трампа подвезли новый сорт говняшек.
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