Сам не справится: Лукашенко кинулся спасать растоптанного Зеленского

Зеленского оставили наедине с проблемами, возмутился
белорусский лидер. "Только камни бросают в адрес этого молодого человека.
Каждый – в собственных интересах", – сказал Лукашенко на форуме
"Минский диалог".
Молодой и неопытный украинский лидер справиться с оппонентами своими силами не в состоянии, полагает Батька. К тому же на Украине президент не имеет столько полномочий, как в России или Белоруссии, добавил Лукашенко.
Президента, который хочет закончить конфликт в Донбассе, Москва и Минск потерять не должны, констатировал белорусский лидер. В противном случае к власти в Киеве придут силы, договориться с которыми будет невозможно, предупредил Лукашенко.
Украинские радикалы заняли село в Донбассе перед отводом войск pic.twitter.com/gRl4J6b2Hy— Денис Попов (@MilovichArtem) October 7, 2019
Накануне украинские националисты отказались подчиняться Киеву и покидать блокпосты в двух населенных пунктах Донбасса, где должно было начаться разведение сил. Отвод вооружений был одним из условий прекращения боевых действий и начала политического урегулирования.
Наблюдатели сомневаются, что Зеленский справится с радикалами. Президент Украины показывает полную недееспособность, заявила в эфире телеканала "Россия-1" журналист Анна Шафран. По ее мнению, глава государства потерял контроль над ситуацией в стране.
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