"От одной крайности к другой": на Украине облизали Порошенко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко публично облизал экс-президента Незалежной Петра Порошенко. Мужчина рассыпался в благодарностях для главного конкурента Зеленского.



Политик отметил, что выражает Порошенко свои искренние благодарности за остановку российской агрессии и за предотвращение дезинтеграции Украины. "Я действительно ценю то, что сделал президент Порошенко, что он остановил эту агрессию, которая грозила полностью уничтожением и дезинтеграцией Украины", – сказал министр.

Он также добавил, что сейчас Незалежная должна разработать план, по которому сможет достичь договоренностей с Россией. Пристайко отметил, что надеется на создание нескольких вариантов развития событий. Он считает, что западные страны должны надавить на Россию, чтобы та "соблюдала договоренности".



"Первый "план А", о котором мы сейчас говорим это то, чтобы состоялась первая встреча за столом, как когда-то с президентом Порошенко, теперь с новым президентом... Чтобы мы сели и по возможности... достигли той договоренности, которая под давлением наших западных партнеров выполнялась бы Россией," – уточнил Вадим.

Он также дополнил, что в случае, если прийти к разумному решению не удастся, у Украины должен быть запасной выход на этот случай. По словам Пристайко, нынешнему президенту уже предложены различные стратегии ведения переговоров и теперь выбор лишь за ним.

"Все эти планы от одной крайности к другой разработаны и предложены президенту. И это его задача того человека, которого вы выбрали президентом, принять эти тяжелые, сложные, неприятные решения, за которые потом, наверное придется так же как президенту Порошенко сегодня объяснять нам всем", – передает слова министра издание "Обозреватель".

