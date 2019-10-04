"У вас есть": Лукашенко обратился со странной просьбой к Зеленскому

Фирменным отличием белорусской внешней политики является попытка извлечь максимальную выгоду из контактов с любой страной, вне зависимости от уровня ее экономического развития и внешнеполитических обстоятельств. Ярким примером подобного подхода стали переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским в Житомире.
"Мы очень много сейчас работаем над развитием отрасли ракетостроения в Беларуси. У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли", – цитирует РИА Новости белорусского лидера. Александр Лукашенко добавил, что речь не идет о том, чтобы "бряцать оружием".
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