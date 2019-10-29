Вставший на колени перед Западом Порошенко устроил истерику

Не так давно бывший президент Петр Порошенко в Лондоне униженно умолял НАТО пригласить Киев на декабрьский саммит организации. На сей раз сбитый летчик украинской политики отметился эмоциональным выступлением в Верховной раде, потребовав от депутатов обратиться к Североатлантическому альянсу. Вопрос все тот же: принятие Киева в ряды членов блока.



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