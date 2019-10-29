Вставший на колени перед Западом Порошенко устроил истерику

Парламентарии должны вместе с президентом Владимиром
Зеленским подписать обращение к НАТО с просьбой предоставить план действий по
членству в организации (ПДЧ), заявил Порошенко с трибуны Рады. По его словам,
новая власть должна показать, что продолжает курс на вступление в альянс.
Страны, которые получали ПДЧ, в конечном итоге становились членами блока, заявил бывший президент. "Добровольный отказ от ПДЧ выглядит как самоотречение перспективы членства. Как нежелание раздражать Путина. Как страх брать на себя ответственность за реализацию сложной задачи", – продолжил Порошенко.
Неверие части политической элиты в будущее вступление Украины в НАТО возмутило бывшего президента. Если Киев сам не поставит вопрос на повестку дня, то членства в блоке ему не видать как своих ушей, уверен Порошенко. "Кто хочет решить вопрос – находит способы, кто нет – оправдания", – обратился он к депутатам.
С 1999 для кандидатов на вступление в Североатлантический альянс действует специальная программа помощи – План действий по членству в НАТО. Желающие вступить в блок страны должны привести политическую, экономическую, военную и правовую системы к стандартам организации. Брюссель оказывает им консультационные услуги.
Украинское руководство при президенте Викторе Ющенко в 2008 году направило в НАТО письмо о включении Украины в программу, но его преемник Виктор Янукович форсировать события не захотел. В 2010 году он ликвидировал комиссию по подготовке вступления в альянс.
При Петре Порошенко Верховная рада провозгласила членство в блоке национальной целью. Новый президент Владимир Зеленский подтвердил курс на вступление в Североатлантический альянс.
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