Ротшильды дербанят Украину: что им нужно от одной из самых бедных стран Европы

Детище Владимира Зеленского "Квартал-95" невольно сравнивают с "Рошеном" Петра Порошенко, чья компания была передана в управление другому фонду всего три года назад. Украинцы боятся, что Зеленский повторит судьбу своего предшественника… А, тем временем, самое богатое семейство Ротшильдов вцепилось в Украину еще крепче.

Будучи президентом Украины, Порошенко обещал продать "Рошен", но лишь в 2016 году он объявил о передаче акций в управление трастовому фонду Ротшильдов Rothschild Trust Schweiz AG. Все это время Петра Алексеевича жестко критиковали за невыполнение предвыборных обещаний, и ему буквально пришлось отдать "шоколадную фабрику" своим именитым друзьям. Но финансовые стервятники пошли дальше, захватив суверенные украинские долги. Хотя это далеко не предел.

Ротшильды давно пришли на Украину – они распространились во многих секторах экономики. Так, семейство поставило бизнес на поток за счет скупки украинских долговых обязательств по ценам ниже среднерыночного уровня.

Во время кризиса 2013-2014 гг. большая часть суверенного долга была куплена в интересах Ротшильдов американским инвестфондом Franklin Templeton. Примерная сумма портфеля – 7 млрд долларов, шесть из которых были перепроданы с огромной маржей. А маржа, кстати, сформировалась в ходе довольно любопытной операции.

Ротшильды отказались от требований своевременного возврата долга частным инвесторам при условии, что Киев будет платить им сумму, в несколько раз превышающую сам долг. Схема оказалась рабочей, и теперь украинским властям придется отдать финансовым стервятникам порядка 100 млрд долларов в течение ближайших десятилетий. А при условии роста ВВП – в разы больше. За такой бонус стоит сказать "спасибо" тогдашнему премьеру Арсению Яценюку, представившему эту аферу как супердостижение.

Впрочем, Ротшильды не стали дожидаться "молочных рек и кисельных берегов", а просто перепродали принадлежащие им финансовые обязательства Украины другим финансовым спекулянтам. Хотя реструктуризация суверенного долга опиралась именно на возможности влияния семьи на Украине.

Во время реструктуризации госдолга в 2015 году французский филиал Rothschild основал клуб частных кредиторов и заявил о посредничестве в переговорах с Минфином Украины. В итоге кредиторы списали часть долга и выписали Минфину отсрочку на три года в обмен на облигации с более высокой ставкой и "маленький" бонус.

А бонус заключался в том, что Киев обязался до 2035 года платить им процент от собственного экономического роста. И случилось страшное – Украине стало невыгодно поддерживать высокие темпы роста, так как все заработанное нужно отдавать кредиторам. По сути, провернувшая эту сделку чиновница, на тот момент министр финансов Наталья Яресько, загнала страну в долгосрочную финансовую кабалу и затормозила ее развитие, за что неоднократно подвергалась критике.

Но не только суверенным долгом Ротшильды едины. Они бросили тень и на украинский банковский сектор – в 2017 году именно Rothschild&Co занялись реструктуризацией кредитов "ПриватБанка". И тогдашний премьер Владимир Гройсман даже лично встречался с Джейкобом Ротшильдом – правда, о содержании их переговоров так ничего и неизвестно.

В том же 2017 году итальянский филиал Rothschild взялся за реструктуризацию "Нафтогаза Украины". А именно, обязался помочь в привлечении европейских партнеров к управлению украинской ГТС и сопровождении сделки по купле-продаже части оператора ГТС.

Как видим, Ротшильды оказались фактически "в каждой бочке затычка". Но что еще, кроме долгов, может заинтересовать семейство на Украине? Как вариант, морские порты и воздушные гавани, либо сельскохозяйственный сектор, особенно тогда, когда будут продавать большие объемы плодородной земли по низким ценам.

Рано или поздно наступит момент, когда единственное, что сможет предложить Украина в обмен на погашение долгов – это свои земли. По опыту Аргентины совершенно точно можно сказать, что кредиторы не отказываются от своей навязчивой идеи. Так что Ротшильды когда-нибудь окончательно раздербанят Украину, опустив ее в списке самых бедных стран Европы на самое дно.