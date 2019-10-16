Киев поймали на обмане после наглого заявления

Пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Дарья Олифер озвучила провокационную идею. По ее словам, украинская сторона решила начать выполнять минские соглашения только после того, как будут распущены Донецкая и Луганская народные республики.



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