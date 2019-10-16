Киев поймали на обмане после наглого заявления

Чем яснее вырисовывается необходимость для Украины выполнить взятые на себя договоренности в рамках минских соглашений, тем активнее местные политики пытаются избежать ответственности. Доходит до прямой лжи и откровенных провокаций.
Выступая от имени Леонида Кучмы, Дарья Олифер заявила, что Киев пойдет на выполнение своей части подписанного в Минске документа только после того, как будут распущены Донечкая и Луганская народные республики, то есть именно те структуры, с которыми и были заключены договоренности. О том, что подобная позиция абсурдна, успели заявить многие эксперты. Те же, кто знаком с ситуацией из первых уст, и вовсе заметили, что эти слова не имеют ничего общего с реальностью.
"Во-первых, во время заседания контактной группы со стороны Кучмы такого рода заявления ни в каком контексте не звучали. Это, скажем так, чистой воды "отсебятина" госпожи Олифер", – цитирует НСН представителя политической рабочей группы на минских переговорах, советника главы ЛНР Родиона Мирошника.
Зеленский заявил, что развод сил будет возможен, только если ЛДНР в течение семи дней будут соблюдать режим тишины.— Голос Мордора (@spacelordrock) October 16, 2019
Хренов лжец и лицемер.
"Во-вторых, когда заявляются такие радикальные и неприемлемые условия, это показывает, что Украина просто не хочет вести диалог по мирному урегулированию конфликта на Донбассе", – добавил он.
По мнению Родиона Мирошника, украинские власти боятся радикалов, выступающих против перемирия, поэтому не готовы на самом деле приступить к мирному решению кризиса.
Популярные темы форума
Какое ваше отношение к Инцесту?
Убийство школьницы в Саратове
Самая любимая советская комедия в США
Привередливый муж
Давайте поиграем!
Админы не дают ответить
Три раза за ночь это нормально?
Как нам хорошо жилось в СССР ,у всех было своё место в жизни и очереди.
Что нас ждет в 2020?
Козел