Соратник Трампа стал жертвой пранкеров из России

В 2018 году сенатор Линдси Грэм стал для Дональда Трампа своего рода связующим звеном для переговоров с руководством Турции. В связи с этим он не удивился, когда с ним попытался связаться турецкий министр обороны. Однако выяснилось, что под маской военного чиновника скрывались пранкеры из России.
Представитель сенатора Кевин Бишоп не стал отрицать подлинность записи двух телефонных разговоров. Он заметил, что Линдси Грэма часто пытаются разыграть подобным образом, однако до этого все попытки разбивались о тщательно выстроенную систему защиты. "Они подловили его, просочившись сквозь брешь", – признал Бишоп.
В результате удалось из первых рук узнать о том, как Вашингтон на самом деле относится к происходящему на Ближнем Востоке. В частности, Линдси Грэм во время телефонного разговора признал Рабочую партию Курдистана большой проблемой, передает "Царьград". Он также заметил, что предыдущий президент США, Барак Обама, совершил огромную ошибку, делая ставку на эту силу. Примечательно, что во время своих выступлений в Конгрессе Линдси Грэм активно поддерживает введение санкций в отношении Турции из-за военной операции, направленной против курдов.
Нападки США на Турцию продолжаются.— Выпускайте Кракена! (@rlz_the_kraken) October 8, 2019
Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о готовности представить двупартийный законопроект по санкциям против республики и приостановке ее участия в НАТО в случае военной операции в Сирии.
С такими союзниками и врагов не надо
Также сенатор думая, что обращается к министру обороны Турции, призвал своего собеседника отказаться от покупки российских комплексов С-400. Во время второй телефонной беседы Линдси Грэм рассказал, что передал содержание их разговора Дональду Трампу.
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