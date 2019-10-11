Соратник Трампа стал жертвой пранкеров из России

Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм стал жертвой пранкеров из России Владимира Кузнецова и Александра Столярова, известных под своими творческими псевдонимами Вован и Лексус. Подлинность записи двух телефонных разговоров подтвердили в окружении политика.



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