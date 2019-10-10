"Мне что-то угрожает": Зеленский оправдался за чудовищный скандал с применением силы

На встрече с журналистами президент Украины Владимир Зеленский поддержал своего пресс-секретаря Юлию Мендель. Ранее она спровоцировала чудовищный скандал, применив силу и грубо оттолкнув журналиста радио "Свобода" Сергея Андрушко.

Журналистское сообщество на Украине оказалось до глубины души возмущено тем фактом, что одного из их коллег посмели невежливо тронуть. Тот факт, что роковой преградой на пути корреспондента радио "Свобода" к Владимиру Зеленскому стала девушка не уменьшило, а, кажется, только увеличило градус возмущения.

Сам президент Украины обратил внимание публики на поведение самого журналиста. "Он нападает. Ну он нападает действительно, он прыгает", – цитирует издание "Политнавигатор" Владимира Зеленского. И до недавнего времени политик закрывал глаза на такой экстравагантный подход Сергея Андрушка и даже несколько ему потворствовал.

"Мы с ним сколько раз встречались спокойно, я всем нашим охранникам всегда кричал: "Парни, отойдите, я вас прошу, отойдите". Потому что он зашибет их просто, а они услышат, почувствуют, что мне что-то угрожает, начнут реагировать, согласно законодательства Украины", – припомнил Владимир Зеленский.

ПРАВИЛА



Журналист должен зайти на пресс-конференцию и задать вопрос Президенту. Если за минуту ему удалось рассмешить Президента, то журналисту даётся вторая минута.



Если рассмешить не удалось, журналиста из зала выталкивает Мендель. pic.twitter.com/IHm6PHMYAD — The Fox who sold the world (@LeRenardGrande) October 10, 2019

Однако, подчеркнул президент Украины, вести себя так, как вел журналист, нельзя. "Он не может микрофоном бить меня по лицу, просто не может. Надо везде иметь какую-то хоть этику. Я считаю, что он очень часто вел себя неэтично", – пожаловался бывший шоумен.

Впрочем, добавил он, и его пресс-секретарь, грубо оттолкнувшая репортера, также поступила неправильно. "В момент, когда он как человек вел себя некорректно, Юлия, конечно же, как пресс-секретарь, не имела права так реагировать. Но эмоционально… уже была эмоциональная усталость. Она тоже человек… Она не имела права как пресс-секретарь так реагировать, но она уже не смогла как человек по-другому реагировать на господина Андрушко", – заключил Владимир Зеленский.