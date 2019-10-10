"Сдался": Зеленского обвинили в подыгрывании радикалам

Как показывают последние новости Донбасса и Украины, Владимир Зеленский оказался не готов исполнить свое предвыборное обещание и, невзирая ни на какие препятствия, прекратить гражданскую войну в Донецкой и Луганской областях. Причиной этому стали протесты, запущенные не самой многочисленной, но весьма активной частью украинского общества.
"Фактически украинский президент сдался под натиском радикалов, отмалчивается, не дает ответа на агрессивные заявления со стороны националистов", – цитирует НСН политолога Ивана Мезюхо. Он добавил, что сам факт того, что подобные протесты продолжаются и не разгоняются сотрудниками правоохранительных органов говорит о том, что Владимир Зеленский не до конца контролирует силовой блок.
"Часть радикалов, выступающих против формулы, подконтрольны министру внутренних дел Арсену Авакову. Из ситуации понятно, что у президента сложились сложные отношения с главой МВД, что говорит о слабости украинского лидера и как президента, так и верховного главнокомандующего", – подчеркнул эксперт.
Хорошее дело "формулой штайнмайера" не назовут.— Креативна Сотня (@kreatyvna100) October 1, 2019
Для победы не нужно придумывать сложных терминов. Победу не нужно объяснять на брифинге. Другое дело - К А П И Т У Л Я Ц И Я pic.twitter.com/jJLf4YWM2J
На этом фоне электоральные очки зарабатывает себе Петр Порошенко, выступающий в качестве непримиримого противника "формулы Штайнмайера". Впрочем, эта позиция на проверку оказывается весьма шаткой.
"Тот факт, что бывший украинский лидер выступает против договоренностей в рамках этой формулы, противоречит здравому смыслу и не понятно, как бывший украинский лидер пытается возглавить протест против договоренностей в рамках формулы, которая была разработана во время его президентства?" – заметил Иван Мезюхо. По его словам, многие оппоненты Петра Порошенко будут напоминать ему об этом факте.
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