Богдан Яременко рассказал, почему украинские власти вспоминают о России каждый раз, когда дело доходит до взаимодействия с Донбассом. "Президент Зеленский пытается сделать так, чтобы президент Путин нес личную ответственность на пути к проведению саммита в нормандском формате и за его результаты", – цитирует "Политнавигатор" народного избранника.
При этом стоит учесть, что на протяжении нескольких лет Украина откровенно саботировала выполнение минских соглашений. И даже сейчас, когда Киев поставил подпись под "формулой Штайнмайера", заметная часть общества Незалежной видит в мирном процессе предательство национальных интересов и готова бороться за продолжение войны.
В связи с этим фраза украинского депутата о попытке возложить ответственность за итоги переговоров в нормандском формате на президента России Владимира Путина выглядит как провокация. Судя по словам Яременко, не остановится Киев и перед прямым подлогом.
Кто расскажет лучше про ‘Формулу Штайнмайера’, чем сам Штайнмайер? ��♀️— Olga Skabeeva (@OSkabeeva) October 7, 2019
И снова большой ‘привет’ известному врунишке из Украины �� pic.twitter.com/uJMYUZ64gl
"Главное в этой ситуации – для того, чтобы Украина имела понимание и поддержку мира, чтобы никто не сомневался: Украина хочет мира, а Россия его не дает. Эту задачу, как мне кажется, сегодня мы исполняем", – подчеркнул член партии "Слуга народа". Яременко повторил тезис о том, что исход переговоров по мирному решению кризиса в Донбассе зависит от России.
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