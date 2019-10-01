Киев принял неожиданное решение

"Формула Штайнмайера", определяющая последовательность выполнения пунктов минских соглашений, должна была быть подписана еще очень давно. В последний раз Киев обещал официально принять ее 18 сентября, однако и тогда своим словам оказался не верен.
Многие эксперты начали подозревать, что ничего не изменится и на встрече 1 октября. Украинская делегация, тем не менее, приняла неожиданное решение. "Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав "нормандской четверки", – цитирует ТАСС источник, близкий к переговорам в Минске.
Отметим, ранее смысл самой формулы Штайнамейра раскрывал известный публицист Анатолий Вассерман. Он напомнил, что после подписания минских соглашений украинские власти сделали вид, что порядок выполнения пунктов в документе, который они только что подписали, не имеет значения.
Песков заявил, что отказ Киева от формулы Штайнмайера существенно затормозит процесс урегулирования ситуации в Донбассе.— RT на русском (@RT_russian) October 1, 2019
В Кремле ожидают, что украинская сторона на встрече контактной группы во вторник прояснит свою позицию
"И Франк-Вальтер Штайнмайер, чувствуя свою долю ответственности за то, что Киев уже 21 февраля 2014 года отказался исполнять соглашение, подписанное при его участии 20 февраля, предложил четко зафиксировать, что порядок действий в минских соглашениях – порядок, в которых эти действия должны следовать друг за другом", – подчеркнул эксперт.
Украинская сторона всячески затягивала процесс. Таким образом, многие начали думать, что на формулу Штайнмайера Киев не согласится никогда, поскольку это будет означать для него необходимость начала реального мирного процесса.
Популярные темы форума
Имя для мальчика с окончанием -слав
Ей 45 мне 20
Что надо курить, чтобы считать Питер самым красивым городом?
Первый opгaзм
Не " выметать ссор из избы "
Русская и африканец
Дети это кошмар
Самый сексуальный мужской голос?
Ищу восточную невесту желательно китаянку или кореянку.
Секонд Хэнд