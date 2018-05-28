Энергичный Путин восхитил мир на "русском Давосе"

Новости Украины Ситуация в Сирии Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Россиянам разрешат выборочно платить за коммуналку
Бузова врезала опозорившейся Самойловой
Галкин сделал сенсационное заявление после скандала с детьми
Гости в ужасе от конфуза на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
Алла Пугачева: "Все, хватит, надоело!"
партнеры
Понедельник 28 мая
Лента новостей
22:11
"Два дикобраза": бывший муж повеселил рассказами о сексе с Чеховой (видео)
22:10
На Первом канале разразилась война за многомиллионное наследство
21:46
87-летний Краско и его молодая жена наперебой говорят о разводе
21:41
Хорошего понемногу: после ЧМ-2018 россиян сразу лишат пива
21:28
Звезда "Гарри Поттера" тайно сыграла свадьбу в Италии
21:22
Руководитель крупного банка покончил с собой в офисе
20:57
В газовую войну России и Украины вмешалась мировая знаменитость
20:49
Домашний Иуда: вероломный кот выдал хозяина судебным приставам
20:38
"Угомонитесь": вранье взорвало оплеванного Панина
20:01
94-летний миллиардер умер от сердечного приступа
19:33
Любовник Пугачевой оскандалился из-за пьянки за рулем
19:05
Отвергнутый Лондоном Абрамович нашел новую родину
18:57
Онкобольная звезда "Молодежки" описала жизнь с жутким недугом
18:53
Пафосный певец подарил отцу BMW за шесть миллионов (видео)
18:25
"Великий дар": легендарный актер о прелестях алкоголизма
18:11
"Мокрые трусы" принца Уильяма оживили королевскую свадьбу
17:16
Шарапова в роскошном мини показала формы знаменитому актеру
17:08
Умер прославленный оперный певец
16:58
Безумные регионы: в Ижевске пьяный школьник угнал грузовик и влетел в столб
16:52
Хибла Герзмава даст два летних концерта в Москве
16:34
Миддлтон в домашнем халате вывалила округлившийся живот
16:03
На юго-западе Москвы мужчина украл собаку у беспомощной девочки
15:47
"Это просто позор!": на 83-летнего Юрского напали из-за грязи и лжи
15:45
В Москве полуголый охранник избил покупателя тележкой (видео)
15:40
"Начал догадываться": запредельное хамство расстроило Малахова
15:40
Красавица Загитова и ее новая любовь удивили мир
15:22
Известную ведущую экстренно госпитализировали
15:07
Сексуальную Чиповскую засняли в общественном туалете за интересным занятием
14:53
Свидетель смерти Марьянова: Артист в агонии молил о помощи
14:47
Джонни Депп в шоке от русских девушек
14:17
Актриса Захарова жестко ответила на обидные слова Безруковой
14:15
Москвичка нашла причину своей публичной измены в странных роллах
14:08
Обремененная малышом 16-летняя Загитова отказалась от шикарной квартиры
14:08
Лишился перьев и стразов: Киркорова ограбили после концерта
13:48
К чему снится ограбление
13:40
"Сиделка обобрала": об издевательствах над Джигарханяном доложили Путину
13:31
В Твери разыскивают "цветочного онаниста" (видео)
13:04
Россиян "обрадовали" бесконечной рабочей неделей
12:40
Скандальные подробности из жизни Пугачевой раздражают Преснякова
12:39
Врачебная ошибка: Началовой отрезали лишнее во время операции
12:35
В США ученые создали курочеловека
12:22
Новые "Звездные войны" провалились в прокате
12:06
В Подмосковье дерзкие грабители обчистили заправку
11:54
Цымбалюк-Романовская с боем рвется в палату к забывшему ее Джигарханяну
11:49
Отравление Скрипалей повесили на Абрамовича
11:45
В Петербурге Hummer таранил машину на глазах прохожих (видео)
11:35
Четырехлетний ребенок выжил после падения из окна
11:29
Королева взбесилась из-за похабного видео бесстыжего мужа
11:25
Сирийский солдат восхитил лезгинкой с автоматом (видео)
11:20
Выявлена причина смертельной опасности алкоголя
11:16
Рецепт летнего торта с ягодами
11:11
В Якутске избили продавщицу с самыми широкими бровями
11:05
"Я тебе еще покажу": Елизавета II поразила реакцией на Меган Маркл
10:54
Дети заработают на умершей от страшной болезни Сябитовой
10:53
Житель Подмосковья сломал три лифта ради денег
10:40
В Москве приземлился самолет с отломившимся шасси
10:35
Войны вторых жен и первых детей
10:33
Россиян напугали резким скачком налогов
10:26
Хворостовский перед смертью отправил жену к другому мужчине
10:25
В Москве пассажирка выжила после падения под поезд в метро
10:24
Пугающее видео покалеченного Евгения Осина слили в Сеть
10:18
На Урале во время спасения кошки погиб мужчина
10:10
Лето в Москве начнется с заморозков
10:08
Чаи для похудения оказались бесполезными
09:46
В московском метро произошел сбой
09:42
Кабмин придумал россиянам способ дожить до 80 лет
09:41
На Ангаре затонул теплоход с пробоиной в борту
09:35
Пенсионер на Land Cruiser сбил четырехлетнего ребенка в центре Москвы
09:30
"Росатом" и Иордания расширяют горизонты сотрудничества
09:30
Кража века: москвич заявил о похищении 36 коробок пиццы
09:24
Джордж Буш – старший попал в больницу
09:11
Стало известно о передозировке Анфисы Чеховой после развода
09:07
Старый друг Чубайса: российский миллиардер с семьей сбежал в Лондон
09:07
В Японском море российское судно потопило лодку
09:00
Пропавший истребитель нашли спустя 73 года
08:55
Астрологический прогноз с 28 мая по 3 июня
08:50
Один лось задержал десяток поездов в Твери
08:41
"От истины не убежишь": Киркоров отреагировал на выпад Галкина
08:39
В Омске в аварии с автобусом пострадали пять человек
08:28
Алина Загитова высказалась об уходе от Этери Тутберидзе
08:28
Участник "Дома-2" попал в гей-скандал из-за трусов
08:01
Странное поведение любовника отравленной Юлии Скрипаль
21:01
"Вторая часть мракобесия": раскрыты детали грязной выходки Киркорова и Бузовой
17:53
"Завтра на операцию": Орлова о несчастье в семье
16:55
Развратник Панин устроил провокацию на детском празднике
16:31
Шнуров заинтриговал таинственным видео после заявления о разводе
16:11
Сорвался в яму: певец Владимир Маркин сломал челюсть и ногу на концерте
15:37
Дочь Александра Серова срочно доставили в больницу
15:05
Караулову жестко унизили за попытку выгнать Бузову со сцены
14:45
В московских аэропортах массово задерживают рейсы
14:13
Садальского добила вакханалия у Малахова
13:47
16-летний Саша Круг вырос копией знаменитого отца
13:14
Блондин из "Дома-2" с дикими криками бросился на подругу (видео)
12:45
Брежневой досталось после скандала с Водонаевой
12:15
Шок: Бузова живет вместе с Киркоровым
12:08
"Самый трудный выбор": Медведева откровенно о бегстве к гею от Тутберидзе
11:49
В Сирии погибли четверо российских военных
11:47
В Кремле назвали дату прямой линии с Путиным
11:23
"Чудо в перьях": Нюша показала прелести на красной дорожке
11:09
Сдавшая Меньшова попала впросак с Лепсом на Первом канале
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская с боем рвется в палату к забывшему ее Джигарханяну
Шок: Бузова живет вместе с Киркоровым
"Сиделка обобрала": об издевательствах над Джигарханяном доложили Путину
"Вторая часть мракобесия": раскрыты детали грязной выходки Киркорова и Бузовой
"Уже развод?" – Сати Казанова рассказала о тиране и предателе
Врачебная ошибка: Началовой отрезали лишнее во время операции
Политика

Энергичный Путин восхитил мир на "русском Давосе"

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/TASS Host Photo Agency
Со страниц западной прессы не сходит тема петербургского экономического форума: журналисты, политологи и эксперты делятся своими впечатлениями о пребывании в России. Особое внимание они уделяют заявлениям Владимира Путина, прозвучавшим в Северной столице. Мировой взгляд на сказанное президентом с трибуны представительской встречи в целом свидетельствует об одном – несмотря на санкции, от России никто не отвернулся.   
прочитано 1415 раз

Прошедший на минувшей неделе в Санкт-Петербурге международный экономический форум окончательно развеял миф об изоляции России. В город на Неве прилетели высокие гости из более чем 140 стран мира, среди них были президент Франции Эммануэль Макрон, глава МВФ Кристин Лагард, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и вице-председатель КНР Ван Цишань.

ПО ТЕМЕ

"Такого еще не было": Путин предупредил о страшной катастрофе

Макрона подняли на смех в Петербурге

Чем Путин покорил гостей питерского форума

Сотни бизнесменов заключили с Россией многомиллиардные контракты, форум стал площадкой для общения людей абсолютно разных политических взглядов. Внимание западных журналистов были приковано к президенту Владимиру Путину, его выступление изучали буквально под микроскопом, выискивая слова, за которые можно было бы в очередной покритиковать Россию. Но ничего из этой затеи не вышло.

"В свои 65 лет он выглядит на десять лет моложе. Его доводы, как всегда, предельно ясные и четкие. Выступает за порядок и демократический централизм, противопоставляя их непостоянству тех, кто сегодня говорит одно, а завтра – совершенно другое", – отмечает испанская La Vanguardia.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press/TASS Host Photo Agency

Автор статьи, побывавший на питерском форуме, был среди десяти руководителей мировых информагентств, присутствовавших на всех встречах Путина. "Он был в хорошем настроении, излагал свои мысли со свойственными ему лаконичностью и ясностью", – отмечает журналист.

Путин как никогда полон сил и энергии, он убежден в правоте своих мыслей. Его лозунг – не уступать ни в чем, потому что в таком случае его посчитают слабым лидером.

Российский президент показал себя ярым защитником свободы торговли и конкуренции в мире, он отстаивал на форуме идеи глобализации, такой вывод сделал журналист бельгийского издания Dedefensa.org. Выступление Путина лишний раз доказывает, что политика санкций заняла видное место во всем аппарате протекционистских мер США.

Ван Цишань и Кристин Лагард. Фото: kremlin.ru

Такую политику автор статьи называет нелегитимной, а Путин, по его мнению,  выдающимся образом указывает на то, что санкции входят в число главных средств недопущения краха американской мощи.

"Сложно сказать, услышат ли европейцы выступление Путина так, как его услышали мы, осознают ли они его значение или предпочтут засунуть голову в песок. В любом случае, им, как и всем остальным, приходится иметь дело с глобальной агрессией США", – делает вывод автор бельгийского издания.

Автор французской газеты Atlantico отмечает, что Европа сильно разобщена и не может дать жесткий ответ США на их санкции, направленные против Старого Света, который, в свою очередь, ищет контактов с Россией. Европа загнана в угол, утверждает журналист.

Владимир Путин (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/TASS Host Photo Agency

"Поддавшимся на американские угрозы европейским предприятиям могут запретить вести торговлю с Россией. В то же время Владимир Путин отметил на форуме в Санкт-Петербурге, что Россия рассмотрит способы расчетов в евро, чтобы вывести партнеров из поля действия американских угроз". – отмечает Atlantico.

Связи между Россией и Западом сегодня в самом худшем состоянии со времен холодной войны, но это не остановило некоторых лидеров американского бизнеса приехать к Путину и выступить на дискуссионном заседании ежегодного инвестиционного саммита, отмечает влиятельная газета The Washington Post.

По ее оценкам, количество зарубежных гостей было самым большим с 2014 года, когда США и Европейский Союз ввели против России санкции за Крым. И эти гости сделали несколько важных заявлений. К примеру, президент Макрон выразил в Петербурге надежду на то, что Франция станет крупнейшим инвестором в России.

Владимир Путин (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/TASS Host Photo Agency

А президент компании "Боинг" Бертран-Марк Аллен заявил, что Россия – это место для долгосрочного партнерства, а потом заметил, что его компания работает в России четверть века, то есть, дольше, чем он женат на своей жене.

Не менее влиятельная американская газета The New York Times вышла с ярким заголовком "Лидеры Франции и Японии бранят Трампа в гостях у Путина". Издание признает, что изолировать хозяина Кремля на международной арене не получилось. "Путин сидел рядом с главами государств и высокопоставленными политиками, приехавшими в Петербург, и одобрительно им кивал. Подчас форум больше походил на сеанс групповой терапии для политиков, которых задел президент Трамп", – пишет американская газета.

Она отмечает, что признаки раскола в западном альянсе против России появились после того, как российская экономика начала выходить из рецессии, вызванной падением цен на нефть и западными санкциями. В мае Путин наметил амбициозные экономические цели, пообещав, что повысит продолжительность жизни, поборется с бедностью и, что вовсе невероятно, как думает The New York Times, потеснит немецкую экономику с пятого места на всем земном шаре.

Владимир Путин . Фото: GLOBAL LOOK press/TASS Host Photo Agency

Интересно, что даже украинское издание "Униан" опубликовало большую статью о питерском форуме с громким заголовком "Как Путин прогнул Меркель с Макроном".

Если Меркель еще вспомнила о необходимости попробовать снова договориться о миротворцах ООН для Донбасса и сетовала на возросший уровень насилия на юго-востоке Украины, то Макрон об этом даже не заикнулся, отмечает "Униан".

Путин с Меркель работает как змей-искуситель, только вместо яблока предлагается проект "Северный поток-2".

Издание раскритиковало французского лидера за долгие и пространные монологи, значительно превышающими по хронометражу речи хозяина саммита. Так и осталось неясным, зачем Эммануэль Макрон долго и нудно говорил о Петре Великом, генерале де Голле, блокаде Ленинграда, эскадрильи Нормандия-Неман, Достоевском и Пушкине, и даже "Трех мушкетерах".

Напомним, что XXII Петербургский международный экономический форум проходил с 24 по 26 мая. За три дня его участники подписали рекордное количество соглашений: 550 документов на общую сумму 2,365 триллиона рублей. Причем речь идет только об открытых соглашениях, не носящих характер коммерческой тайны.

Автор: Александр Комаров28 мая 2018, 22:02

Политика

Дошедшая до отчаяния Украина готовит пакость России
Проворовавшегося Порошенко отправляют в тюрьму
Слетел с катушек: Трамп поднял руку на Путина
Страшные тайны: Константин Черненко

Шоу-бизнес

Киркоров разозлил лицемерием в интимной беседе о геях
На Первом канале разразилась война за многомиллионное наследство
"Два дикобраза": бывший муж повеселил рассказами о сексе с Чеховой (видео)
87-летний Краско и его молодая жена наперебой говорят о разводе

Проишествия

Москвичка нашла причину своей публичной измены в странных роллах
Домохозяйка орально изнасиловала ремонтника и была арестована
Захват заложников в Москве обернулся трагедией
Житель Подмосковья расчленил сестру и смыл в унитаз

Lifestyle

Новые "Звездные войны" провалились в прокате
Тяжелобольной Кобзон отрекся от Родины
Популярная сериальная актриса изуродовала лицо пластикой
Гребенщиков матерными песнями разогрел важных гостей перед Гагариной
Шоу-бизнес

"Сиделка обобрала": об издевательствах над Джигарханяном доложили Путину

О публичной травле актера поставили в известность президента

Шоу-бизнес

Свидетель смерти Марьянова: Артист в агонии молил о помощи

Дмитрий просил вызвать скорую, но персонал клиники оставался глух
Шоу-бизнес

Миддлтон в домашнем халате вывалила округлившийся живот

Незамысловатое платье подчеркнуло интересное положение девушки
Шоу-бизнес

"Начал догадываться": запредельное хамство расстроило Малахова

О произошедшем на ток-шоу высказался Юрий Лоза

Гороскоп

Астрологический прогноз с 28 мая по 3 июня
Чего ожидать тяжелобольному Кобзону
Совет на выходные
Невыносимый Кержаков женится на молоденькой красавице

Фоторепортажи

Красавица Загитова и ее новая любовь удивили мир
"Чудо в перьях": Нюша показала прелести на красной дорожке
Яркая история любви Шнура и танцовщицы Матильды
49-летняя Анжелика Варум выглядит как девочка

Спорт

Шарапова в роскошном мини показала формы знаменитому актеру
Обремененная малышом 16-летняя Загитова отказалась от шикарной квартиры
Алина Загитова высказалась об уходе от Этери Тутберидзе
"Самый трудный выбор": Медведева откровенно о бегстве к гею от Тутберидзе

Регионы

В Петербурге 16-летняя девушка сбежала из дома к Путину
Последний полет: выпускники запустили в небо мертвого голубя (видео)
Безумные регионы: Пьяный житель Удмуртии пытался изнасиловать свою мать
В Твери разыскивают "цветочного онаниста" (видео)
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru