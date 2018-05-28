Энергичный Путин восхитил мир на "русском Давосе"

Со страниц западной прессы не сходит тема петербургского экономического форума: журналисты, политологи и эксперты делятся своими впечатлениями о пребывании в России. Особое внимание они уделяют заявлениям Владимира Путина, прозвучавшим в Северной столице. Мировой взгляд на сказанное президентом с трибуны представительской встречи в целом свидетельствует об одном – несмотря на санкции, от России никто не отвернулся.

Прошедший на минувшей неделе в Санкт-Петербурге международный экономический форум окончательно развеял миф об изоляции России. В город на Неве прилетели высокие гости из более чем 140 стран мира, среди них были президент Франции Эммануэль Макрон, глава МВФ Кристин Лагард, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и вице-председатель КНР Ван Цишань.

Сотни бизнесменов заключили с Россией многомиллиардные контракты, форум стал площадкой для общения людей абсолютно разных политических взглядов. Внимание западных журналистов были приковано к президенту Владимиру Путину, его выступление изучали буквально под микроскопом, выискивая слова, за которые можно было бы в очередной покритиковать Россию. Но ничего из этой затеи не вышло.

"В свои 65 лет он выглядит на десять лет моложе. Его доводы, как всегда, предельно ясные и четкие. Выступает за порядок и демократический централизм, противопоставляя их непостоянству тех, кто сегодня говорит одно, а завтра – совершенно другое", – отмечает испанская La Vanguardia.





Автор статьи, побывавший на питерском форуме, был среди десяти руководителей мировых информагентств, присутствовавших на всех встречах Путина. "Он был в хорошем настроении, излагал свои мысли со свойственными ему лаконичностью и ясностью", – отмечает журналист.

Путин как никогда полон сил и энергии, он убежден в правоте своих мыслей. Его лозунг – не уступать ни в чем, потому что в таком случае его посчитают слабым лидером.

Российский президент показал себя ярым защитником свободы торговли и конкуренции в мире, он отстаивал на форуме идеи глобализации, такой вывод сделал журналист бельгийского издания Dedefensa.org. Выступление Путина лишний раз доказывает, что политика санкций заняла видное место во всем аппарате протекционистских мер США.





Такую политику автор статьи называет нелегитимной, а Путин, по его мнению, выдающимся образом указывает на то, что санкции входят в число главных средств недопущения краха американской мощи.

"Сложно сказать, услышат ли европейцы выступление Путина так, как его услышали мы, осознают ли они его значение или предпочтут засунуть голову в песок. В любом случае, им, как и всем остальным, приходится иметь дело с глобальной агрессией США", – делает вывод автор бельгийского издания.

Автор французской газеты Atlantico отмечает, что Европа сильно разобщена и не может дать жесткий ответ США на их санкции, направленные против Старого Света, который, в свою очередь, ищет контактов с Россией. Европа загнана в угол, утверждает журналист.





"Поддавшимся на американские угрозы европейским предприятиям могут запретить вести торговлю с Россией. В то же время Владимир Путин отметил на форуме в Санкт-Петербурге, что Россия рассмотрит способы расчетов в евро, чтобы вывести партнеров из поля действия американских угроз". – отмечает Atlantico.

Связи между Россией и Западом сегодня в самом худшем состоянии со времен холодной войны, но это не остановило некоторых лидеров американского бизнеса приехать к Путину и выступить на дискуссионном заседании ежегодного инвестиционного саммита, отмечает влиятельная газета The Washington Post.

По ее оценкам, количество зарубежных гостей было самым большим с 2014 года, когда США и Европейский Союз ввели против России санкции за Крым. И эти гости сделали несколько важных заявлений. К примеру, президент Макрон выразил в Петербурге надежду на то, что Франция станет крупнейшим инвестором в России.





А президент компании "Боинг" Бертран-Марк Аллен заявил, что Россия – это место для долгосрочного партнерства, а потом заметил, что его компания работает в России четверть века, то есть, дольше, чем он женат на своей жене.

Не менее влиятельная американская газета The New York Times вышла с ярким заголовком "Лидеры Франции и Японии бранят Трампа в гостях у Путина". Издание признает, что изолировать хозяина Кремля на международной арене не получилось. "Путин сидел рядом с главами государств и высокопоставленными политиками, приехавшими в Петербург, и одобрительно им кивал. Подчас форум больше походил на сеанс групповой терапии для политиков, которых задел президент Трамп", – пишет американская газета.

Она отмечает, что признаки раскола в западном альянсе против России появились после того, как российская экономика начала выходить из рецессии, вызванной падением цен на нефть и западными санкциями. В мае Путин наметил амбициозные экономические цели, пообещав, что повысит продолжительность жизни, поборется с бедностью и, что вовсе невероятно, как думает The New York Times, потеснит немецкую экономику с пятого места на всем земном шаре.





Интересно, что даже украинское издание "Униан" опубликовало большую статью о питерском форуме с громким заголовком "Как Путин прогнул Меркель с Макроном".

Если Меркель еще вспомнила о необходимости попробовать снова договориться о миротворцах ООН для Донбасса и сетовала на возросший уровень насилия на юго-востоке Украины, то Макрон об этом даже не заикнулся, отмечает "Униан".

Путин с Меркель работает как змей-искуситель, только вместо яблока предлагается проект "Северный поток-2".

Издание раскритиковало французского лидера за долгие и пространные монологи, значительно превышающими по хронометражу речи хозяина саммита. Так и осталось неясным, зачем Эммануэль Макрон долго и нудно говорил о Петре Великом, генерале де Голле, блокаде Ленинграда, эскадрильи Нормандия-Неман, Достоевском и Пушкине, и даже "Трех мушкетерах".

Напомним, что XXII Петербургский международный экономический форум проходил с 24 по 26 мая. За три дня его участники подписали рекордное количество соглашений: 550 документов на общую сумму 2,365 триллиона рублей. Причем речь идет только об открытых соглашениях, не носящих характер коммерческой тайны.