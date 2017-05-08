Что нужно знать о первой леди Франции

Новый президент Франции Эммануэль Макрон переедет в Елисейский дворец вместе с женой Брижит. Dni.Ru собрали самые интересные факты о первой леди одной из крупнейших стран Европы.

Семья

Жена избранного президента Брижит Макрон родилась 13 апреля 1953 года в небольшом городке Амьен на севере Франции. Ее отец Жан Тронье является известным в стране кондитером – его фабрика по производству печенья, основанная еще в 1872 году, до сих приносит порядка четырех миллионов евро в год. Брижит была шестым ребенком в семье.

Карьера

Отказавшись идти по стопам именитого отца, Брижит стала учительницей. В школе она преподавала французский язык и латынь. Там то она и встретила юного Эммануэля Макрона. Также Брижит руководила школьным театром.

Брак

Впервые Брижит Тронье вышла замуж еще в 1974 году. Тогда ее супругом стал банкир Андре Луи Озьер. В браке она родила ему троих детей, которые подарили ей в общей сложности семь внуков.

Брижит подала на развод в 2006 году. Сразу после этого она вышла замуж за Эммануэля Макрона, который младше нее более чем на 20 лет. Свадьбу они сыграли в ратуше на пляжном курорте Ле-Туке.

Семейная жизнь

Эммануэль был еще со школьных времен влюблен в Брижит. Теперь же жена активно помогает ему в политической деятельности.

Еще когда Макрон был министром финансов, он звал супругу на все совещания. Теперь первая леди помогает ему репетировать речи перед публичными выступлениями.