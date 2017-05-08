Что нужно знать о первой леди Франции
Семья
Жена избранного президента Брижит Макрон родилась 13 апреля 1953 года в небольшом городке Амьен на севере Франции. Ее отец Жан Тронье является известным в стране кондитером – его фабрика по производству печенья, основанная еще в 1872 году, до сих приносит порядка четырех миллионов евро в год. Брижит была шестым ребенком в семье.
Карьера
Отказавшись идти по стопам именитого отца, Брижит стала учительницей. В школе она преподавала французский язык и латынь. Там то она и встретила юного Эммануэля Макрона. Также Брижит руководила школьным театром.
Брак
Впервые Брижит Тронье вышла замуж еще в 1974 году. Тогда ее супругом стал банкир Андре Луи Озьер. В браке она родила ему троих детей, которые подарили ей в общей сложности семь внуков.
Брижит подала на развод в 2006 году. Сразу после этого она вышла замуж за Эммануэля Макрона, который младше нее более чем на 20 лет. Свадьбу они сыграли в ратуше на пляжном курорте Ле-Туке.
Семейная жизнь
Эммануэль был еще со школьных времен влюблен в Брижит. Теперь же жена активно помогает ему в политической деятельности.
Еще когда Макрон был министром финансов, он звал супругу на все совещания. Теперь первая леди помогает ему репетировать речи перед публичными выступлениями.
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