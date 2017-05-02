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Напуганные убийством Карлова страны стерегут российских послов

Похороны Андрея Карлова. Фото: GLOBAL LOOK press/Aleksey Nikolskyi
Личную охрану выделили некоторые страны российским послам. Это было сделано после убийства Андрея Карлова в Турции. Одновременно разрабатывается комплекс мероприятий по обеспечению безопасности российских диппредставительств за рубежом, сообщили в МИД России.
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Основа физической защиты посольств и консульств – служба дежурных комендантов. Она в большей степени формируется за счет прошедших специальную подготовку военнослужащих-пограничников, пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве. В то же время, власти государств зачастую не соглашаются на присутствие на своей территории военизированных подразделений, которые они не могут контролировать.

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"Для охраны послов и сотрудников посольств и дипмиссий задействуются и российские специальные подразделения. Такие группы работают в странах с наиболее высокой террористической угрозой – разумеется, с согласия властей страны пребывания. Стремимся, по мере возможности, расширять географию присутствия таких подразделений", – отметили в МИДе. Кроме того, к обеспечению безопасности многих загранучреждений за рубежом активно привлекаются местные частные охранные предприятия.

Теперь же ряд стран выделил послам России личную вооруженную охрану. Это было сделано после убийства посла России в Турции Андрея Карлова. "После теракта в Анкаре ряд государств по нашей просьбе выделил руководителям российских дипмиссий личное вооруженное сопровождение. Также осуществляются необходимые контакты по линии спецслужб для обеспечения безопасности дипломатов",— цитирует "Газета.Ru" пресс-службу министерства.

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Стрелявшего ликвидировала служба безопасности. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". После трагического инцидента Владимир Путин поручил МИДу подготовить комплекс первоочередных мероприятий по обеспечению безопасности российских загранучреждений.

Инциденты с российскими дипломатами происходили и раньше. 29 ноября 2011 года в аэропорту столицы Катара местные полицейские и таможенники попытались проверить через рентгеновский аппарат дипломатическую почту, которую посол России в Дохе Владимир Титоренко доставлял из Иордании. Несмотря на то, что международные соглашения запрещают любой досмотр дипломатического груза. Посол попытался выйти на улицу, однако более десятка полицейских набросились на дипломата и стали избивать его, пытаясь отобрать конверт.

Месяцем позже напали на советника-посланника России в Нидерландах Дмитрия Бородина. В квартиру дипломата ворвались вооруженные люди. Под предлогом якобы плохого обращения с детьми гости повалили Бородина на пол, одели наручники и жестоко избили – и все это на глазах его малолетних детей. Дипломата продержали всю ночь в полицейском участке, а затем отпустили без всяких извинений.

Автор: Игорь Силецкий2 мая 2017, 17:49

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