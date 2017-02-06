Испанцы требуют разорвать дипотношения с Украиной

В Европе растет число тех, кто не хочет мириться с ситуацией в Донбассе. Протестующие в Испании требуют, чтобы правительство страны прекратило поддерживать власти Украины.

Несколько десятков испанских активистов собрались перед зданием МИДа в центре Мадрида вечером 5 февраля. Акция проходила под лозунгом "Киев бомбит гражданское население. Донбасс сопротивляется". В руках у участников были снимки разрушенных городов и поселков востока Украины, а также флаг ЛНР.

"Мы требуем от правительства Испании разорвать дипломатические отношения с правительством Украины", – заявила РИА Новости организатор акции Анхелес Маэстро. По ее словам, протестующие "обвиняют Евросоюз в пособничестве правительству, созданному в результате государственного переворота, и которое поддерживают люди нацистской идеологии".

Отмечается, что поводом для акции протеста послужило обострение ситуации в Донбассе. Виновником случившегося испанские активисты считают Киев. По их мнению, руководство Украины "развернуло карательную операцию против гражданского населения", тем самым нарушив минские соглашения.

Сообщалось, что из-за непрекращающихся обстрелов Авдеевка, расположенная под Донецком, осталась без воды, отопления и света. Есть данные о погибших и пострадавших среди мирного населения.