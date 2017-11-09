Лондон в шоке от вторжения России

Английские СМИ раздувают новый шпионский скандал, главными фигурантами которого как обычно выступают русские. На этот раз, по данным журналистов, Россия вторглась в высшие эшелоны британской власти.

Британская газета The Sunday Times опубликовала сенсационное расследование под громким заголовком "Как Россия вторглась в сердце британской власти". Это настоящий шпионский триллер. По утверждению авторов статьи, три дня назад в российском правительственном здании в Кенсингтоне собралась на таинственное мероприятие группа наиболее близких России британских друзей.

Главным на встрече был кембриджский профессор Нил Кент, чьи семинары, как пишет газета, регулярно посещали некоторые из самых больших имен в шпионском мире. Журналисты, правда, забыли сообщить читателям: что же обсуждалось на этом закрытом собрании, но зато немного приоткрыли завесу тайны над списком его участников. Якобы там были представители компании Vote Leave, агитировавшей в прошлом году за брекзит и члены Партии независимости Великобритании (UKIP).

Почему-то дальше авторы повествования описывают скандал вокруг российских связей Джорджа Пападопулоса, бывшего советника кампании Дональда Трампа. А потом долго рассказывают о WikiLeaks, Джулиане Ассанже и о конспирологических теориях вокруг финансирования кампании евроскептиков на референдуме по брекзиту.

Дальше для читателя все запутывается еще больше: в статье говорится о деньгах российских олигархов в британских банках. А заканчивается шпионский детектив рассказом о том, что некий Джордж Коттрелл, бывший советник лидера UKIP Найджела Фараджа, получил легкий приговор за попытку отмыть грязные деньги в США, а это значит, что он наверняка предложил следствию какую-то интересную информацию. Всю эту плохо сваренную кашу можно с легкостью охарактеризовать русской пословицей "в огороде бузина, а в Киеве – дядька".

Посольство России в Великобритании уже прокомментировало статью в популярной среди консерваторов газете. В своем аккаунте в Twitter дипломаты написали: "Очередная фейковая история от Sunday Times, представившей презентацию книги как шпионское мероприятие".

Вы думаете, из скромной презентации книги об истории Петербурга нельзя раздуть шпионский скандал? А вот Sunday Times умудрилась это сделать! Гляньте, как это забавно выглядит: https://t.co/FAGghBZ2PE — Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) 9 ноября 2017 г.

Также выяснилось, что загадочное российское правительственное здание – это представительство Россотрудничества в Лондоне, занимающееся продвижением культуры России, истории и русского языка. А шпионское мероприятие – презентация книги профессора Нила Кента об истории Санкт-Петербурга.