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Политика

Норвегия из-за Порошенко заразилась "антироссийской паранойей"

Петр Порошенко. Фото: Дни.Ру
Полицейская служба безопасности Норвегии заявила, что в 2015 году Кремль якобы пытался не допустить присуждения Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко. В российском посольстве данную информацию назвали паранойей.
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Посольство России направило письменный комментарий, в котором выразило сожаление по поводу того, что Норвегия продолжает искать шпионов среди дипломатов. Попытка выставить в качестве происков спецслужб "обычную даже рутинную дипломатическую работу" представителям посольства "кажется паранойей".

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Российские дипломаты считают, что норвежским спецслужбам легче добиться увеличения финансирования и полномочий, регулярно заявляя об угрозе со стороны Москвы, да и бороться с мнимыми вызовами гораздо проще, чем с международным терроризмом, передает ТАСС.

Ранее Норвежская государственная телерадиокомпания NRK со ссылкой на Полицейскую службу безопасности королевства, сообщила, что Россия в 2015 году якобы пыталась не допустить присуждения Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко.

Журналисты утверждают, что российские спецслужбы якобы были намерены повлиять на решение Норвежского нобелевского комитета, который определяет лауреатов премии мира. В Норвегии считают, что операция началась с обнародования подложного письма от имени Владимира Гройсмана, который якобы отчитывался о поддержке кандидатуры Петра Порошенко со стороны США.

Предполагается, что публикация поддельного письма от имени Гройсмана, который в то время занимал должность спикера Верховной рады, была организована Россией, чтобы дискредитировать нобелевский комитет, если он действительно вручит премию мира Порошенко.

Позже к директору Нобелевского института явились для беседы двое российских дипломатов. Впоследствии оказалось, что один из них якобы еще является сотрудником Службы внешней разведки.

Автор: Федор Лопырев28 января 2017, 12:18

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