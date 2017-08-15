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Британский разведчик проболтался о плане развала России

Кадр из фильма "007: Координаты «Скайфолл»
США и Великобритания не выполнили план по развалу России. Об этом в интервью влиятельной газете The Guardian рассказал бывший глава британской разведки МИ-6 Джон Скарлетт.
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Он раскрыл некоторые детали стратегического плана, который был разработан совместно Вашингтоном и Лондоном для дезинтеграции России. "Самый проработанный стратегический план США и Великобритании по развалу России за последние несколько лет закончился неудачей", – заявил он в интервью британской газете.

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Скарлетт признался, что Запад хотел использовать для своих агрессивных целей радикальных исламистов. Кроме того, планировалось развернуть военные и разведывательные базы на территории Южной Осетии, которая должна была быть под контролем Грузии. "К сожалению, война 2008 года в Грузии стала железным кулаком Москвы против нашего самого большого стратегического плана на Кавказе", – посетовал экс-руководитель разведчиков Ее Величества.

Затронул бывший шпион и украинский вопрос. По его словам, планировались "определенные шаги" на территории Незалежной с целью раскачки противостояния Москвы и Киева и организации войны между двумя государствами. Однако Росси удалось преодолеть все препятствия и не попасться в расставленные Западом геополитические капканы, констатировал Скарлетт.

Стоит отметить, что спустя некоторое время после публикации статья была удалена с сайта издания. Тем не менее, она по-прежнему доступна для просмотра в кэше.

Напомним, 8 августа исполнилось девять лет с начала агрессии Грузии против Южной Осетии. По приказу тогдашнего президента страны Михаила Саакашвили грузинские войска атаковали город Цхинвал из реактивной и крупнокалиберной артиллерии. Город был сильно разрушен, погибли десятки мирных жителей. Подверглись нападению и российские миротворцы.

Фото: wikipedia.org

В ответ Москва провела пятидневную операцию по принуждению Тбилиси к миру. Вскоре после окончания боевых действия Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

Однако Запад по-прежнему не оставляет своих агрессивных планов в отношении России. Так, в городе Очаков на юге Украины американские военнослужащие начали возведение Центра морских операций. Предполагается, что он станет форпостом украинского флота, вернее того, что от него осталось, в южной части страны. В Киеве заявляют, что это поможет укрепить взаимодействие украинских вооруженных сил и флота с НАТО.

Автор: Иван Поляков15 августа 2017, 13:16

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