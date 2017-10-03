Иностранный дипломат развеселил Путина

Президента России развеселил головной убор посла Мьянмы. Случай произошел во время вручения дипломатами верительных грамот Владимиру Путину.

На торжественную церемонию, которая традиционно проходила в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, многие дипломаты надели национальные костюмы. Так же поступил чрезвычайный и полномочный посол Мьянмы Ко Ко Шейн.

Эксцентричный наряд не оставил никого равнодушным, а у президента России вызвал легкую улыбку. Предмет, который вызвал всеобщий ажиотаж, – традиционная шапочка, которая называется гаунг-баунг.

Головной убор представляет собой шелковый тюрбан, на котором оставляется свободным кусок ткани сбоку. Этот конец крахмалят и отгибают острым углом. Гаунг-баунг надевают во время официальных мероприятий, свадеб и религиозных обрядов.

Отметим, что это одна из двух разновидностей мужского головного убора жителей Мьянмы. Более будничный вариант – чаунбан - состоит из шелковой косынки, которая покрывает каркас, сплетенный из бамбуковых лент.

Вместе с послом Мьянмы верительные грамоты Путину вручили дипломаты из 20 стран мира, которые прибыли работать в Россию. Среди них был представитель США Джон Хантсман, чей предшественник покинул страну не дожидаясь прибытия сменщика. Также присутствовал новый посол Франции Сильви Берманн и Маркус Эдерер, представляющий интересы Евросоюза.

Кроме того, свои грамоты президенту России вручили послы Аргентины, Гренады, Доминиканской Республики, Замбии, Йемена, Испании, Кипра, Лаоса, Латвии, Республики Малави, Малайзии, Мексики, Молдовы, Португалии, Уганды и Хорватии. Отметим, что только после традиционной церемонии вручения грамот работа послов и постоянных представителей международных организаций приобретает полностью официальный статус.