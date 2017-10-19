Путин ответил анекдотом на вопрос о выборах

Владимир Путин отшутился от вопроса о выборах. Лидер государства рассказал анекдот про олигарха.

"Расскажу вам замечательную историю: один олигарх разорился, не Авен, у него всё в порядке [смеётся], ну бывает такое, и с женой разговаривает. Говорит: "Нам придётся продать "мерседес", купить "Ладу", придётся переехать из особняка на Рублёвке в нашу квартиру в Москве. Ты же меня будешь любить?" Она говорит: "Буду очень любить и очень скучать". Так что я не думаю, что по мне так будут очень скучать", — рассказал Путин.

Это было ответом на реплику ведущего дискуссионного клуба "Валдай" Федора Лукьянова. Он сказал, что не будет спрашивать президента о предстоящих выборах, однако отметил, что многие будут скучать по Путину, если он решит не идти на новый срок.

"Валдайский клуб с трудом себе представляет, как же мы будем заседать без вас, если вы примете другое решение. Это будет очень тяжело, мы привыкли, вы как талисман у нас", – передает life.ru слова Лукьянова.