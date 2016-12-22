Захарова о фокусе с изгнанием Савченко из ПАСЕ

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ.

Мария Захарова написала у себя в Facebook, что требование об освобождении Савченко из заключения в России было построено на ее членстве в ПАСЕ. "Понимаете фокус, да? Заочное избрание в депутаты Верховной Рады и нелегитимное включение в делегацию Украины в ПАСЕ были основной движущей силой информационно-политической кампании Киева на тот момент", – напомнила Захарова.

Дипломат отметила, что теперь, после исключения Савченко из украинской делегации ПАСЕ безмолвствует и предположила, что это может быть вызвано растерянностью от киевской демократии. "Краска для плакатов закончилась? Деньги на постановочные акции не перечислили? Или просто все немного растерялись от киевской демократии?" – вопрошает Захарова.

Между тем эксперты полагают, что решение Верховной Рады относительно исключения Савченко из делегации ПАСЕ показывает непоследовательность украинской власти. "Последствия исключения Савченко будут минимальными в международном разрезе, однако Украина снова стала заложницей своей непоследовательности", – сказал в интервью украинскому изданию "Обозреватель" эксперт Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко.

По его словам, в свое время Киев делал много политических и дипломатических шагов, чтобы привлечь внимание к судьбе Савченко. Теперь же происходит стремительный обратный процесс – дегероизация. "Европа приложила немало усилий для освобождения Савченко, поэтому ситуация в целом вызывает там некоторое недоумение", – заключил Ярошенко.

Канада и Чехия намерены запретить Савченко въезжать на свои территорииhttps://t.co/56cU7mf6kE via @ru1492news — UKROPw777 (@7w7w7w) 14 декабря 2016 г.

Сегодня, 22 декабря Верховная рада большинством голосов исключила Надежду Савченко из парламентской делегации ПАСЕ. По мнению некоторых парламентариев, она позорит страну и угрожает ее национальной безопасности. Формально Савченко лишили право посещать заседания ПАСЕ из-за того, что она находится на свободе. Ни для кого не секрет, что бывшую летчицу включили в делегацию для того, чтобы освободить из заключения в России.

После того, как Савченко была помилована и вернулась на Украину, она часто подвергалась критике за свои высказывания, противоречащие официальной линии Киева. В начале декабря Надежда Савченко тайно встречалась в Минске с лидерами провозглашенных ЛНР и ДНР. Спустя несколько дней фракция "Батькивщина" в украинском парламенте исключила изменницу из своего состава.

Савченко указали на двери из фракции "Батькивщина": Тимошенко сделала резкое заявление https://t.co/PQ4ppuBzr8 pic.twitter.com/5ARrDsHKJR — Российский Диалог.RU (@RusDialogRU) 12 декабря 2016 г.

В марте 2016 года Надежда Савченко была приговорена российским судом к 22 годам тюремного заключения за причастность к убийству журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае была помилована указом президента России Владимира Путина и вернулась на Украину.