Запад признал победу Путина в холодной войне

Владимир Путин определенно победил в затяжном окончании холодной войны. Российский лидер сумел успешно пересмотреть положения "хаотичного постсоветского переходного периода" и завершить его, перевернув с ног на голову условия бескровного поражения СССР.

25 лет назад СССР прекратил свое существование, холодная война закончилась. Москва проиграла, Вашингтон победил. Тогда казалось, что западная концепция управления – демократия, свободные рынки, права человека - показала себя как лучший, самый стабильный и высоконравственный способ управления. Было решено применить эту концепцию в новой России, пишет журналистка Юлия Йоффе в статье для Foreign Policy.

Однопартийная система уступила место парламентской, появилась свободная пресса. В то же время западные бизнесмены хлынули в страну, чтобы сорвать куш, и заодно привезли с собой новые, вроде бы усовершенствованные способы ведения бизнеса. Западная продукция наводнила российский рынок.

А Россия одновременно превратилась из ядерной сверхдержавы в "захолустную в плане культуры и геополитики страну", пишет автор. По ее словам, это стало мучительным унижением даже для самых ярых российских критиков Кремля. А некоторые консервативные российские мыслители считали, что переход России к демократии – это что-то вроде поражения.

Однако Владимир Путин сумел "перевернуть все с ног на голову", утверждает издание. В декабре 2016-го российский президент празднует победу в затяжном окончании холодной войны. Он сумел успешно пересмотреть положения длительного и хаотичного постсоветского переходного периода. "Черту под 25 годами морального превосходства Запада подвело заключение ЦРУ, что кибервойска Путина пытались протолкнуть Трампа в президенты США", – пишет автор.

Журналистка считает, что операция проводилась вовсе не ради Трампа, а чтобы доказать: Россия достаточно сильна, чтобы влиять на ход важнейших выборов в важнейшей стране мира. "После нескольких десятилетий, в течение которых Запад навязывал России свою политико-экономическую модель, Путин не только остановил ее продвижение, но и обратил его вспять. Великобритания покидает ЕС после того, как Фарадж, "гамельнский крысолов Брекзита", заявлял, что неизменно восхищается Путиным. Франция готовится выбрать пророссийского президента, а канцлер Меркель еле держится на своем посту под натиском российских киберармий", – пишет Йоффе.

Владимир Путин протягивает руку традиционным союзникам США, пытаясь убедить их, что в новом мировом порядке существует не одна сверхдержава. "Есть одна сверхдержава, которая не решается выступать в этой роли. И другая – "старая и хромая" – которая не боится поступать решительно даже огромной ценой для себя", – подводит итог издание.

Напомним, Юлия Йоффе недавно отметилась скандальным постом в Twitter. Журналиста российского происхождения работала в крупном американском издании Politico. Ее уволил за комментарий к новости о том, что дочь избранного президента США Иванка Трамп займет "место первой леди" в Белом доме. Йоффе заметила: либо Дональд Трамп состоит в интимной связи со своей дочерью, либо уклоняется от законов о кумовстве (текст был на английском языке с использованием ненормативной лексики). Позже "твит" удалили, журналистка принесла извинения.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя инцидент, отметила, что это хороший пример "настоящей свободы слова" в Соединенных Штатах. Ведь после всех обвинений России в диктатуре и отсутствии демократии получается, что именно в США журналистам затыкают рот, а у корреспондентов не хватает смелости с этим спорить.