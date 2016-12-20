Имя президента чаще всего упоминается в прессе
Перепалка произошла во время обсуждения бюджета
Как решительный Путин переиграл Запад
"Восстание в Сирии началось в марте 2011 года с нескольких граффити о том, что народ хочет свергнуть режим. Как известно, режиму это не понравилось, и ответил он очень жестко", – пишет издание. В то же время газета отмечает, что тогда президентом России был Дмитрий Медведев, который, как утверждает Jyllands-Posten, больше прислушивался к Западу, чем Владимир Путин.
При этом обозреватель издания Йетте Эльбэк Маресса отмечает, что тогдашний госсекретарь США Хиллари Клинтон рассчитывала найти подход к администрации президента Сирии Башара Асада через Россию. "Сирийцы нас не слушают. Возможно – и только возможно – что они слушают русских, поэтому на них мы тоже давим", – приводит издание слова политика, при этом напомнив, что она предсказывала крах сирийского режима еще в 2013 году.
Однако после Медведева вновь пришел Путин, отмечает Jyllands-Posten, и Запад, как показывает сложившаяся ситуация неправильно оценил те последствия, к которым это может привести и ту реальность в мировой политике, которую может создать российский лидер. Тем не менее, отмечает издание, Запад был уверен, что Россию не слишком интересует так называемая "Арабская весна", что доказала достаточно пассивная роль Москвы в принятии печально известной резолюции по Ливии. "Однако Россия не могла себе представить ,что после этого на эту страну полетят бомбы", – заявляет Йетте Эльбэк Маресса.
"Настоящее изменение в восприятии Россией действительности явно обозначилось только тогда, когда Путин вновь стал президентом, когда была проведена линия на песке", – утверждает издание. В итоге, пишет газета, решимость российского президента привела к поражению повстанцев под Алеппо, а Западу только и осталось, что выражать бесполезные сожаления.
Putin is winning in Syria.— Michael McFaul (@McFaul) 12 февраля 2016 г.
"Западные демократии немного могут сделать, если Асад и Россия решили пойти в этом деле до конца", – резюмирует издание.
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