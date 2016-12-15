Медведев проводит пресс-конференцию в прямом эфире

Традиционный ежегодный разговор премьер-министра России Дмитрия Медведева в прямом эфире начался в полдень. Глава правительства подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов. Участие в программе принимают представители "Первого канала", телеканалов "Россия" и НТВ, а также РБК и "Дождь".