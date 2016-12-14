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Главные победы Путина

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент Владимир Путин в четвертый раз назван самым влиятельным человеком планеты по версии авторитетного журнала Forbes. Составители рейтинга могущественных людей мира отметили, что российский лидер достиг успеха как во внутренней, так и во внешней политике.
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Президент России на протяжении четырех лет удерживает за собой первое место среди самых влиятельных людей мира. Западные эксперты называют главной победой российского лидера на мировой политической арене операцию в Сирии. Российские ВКС, пришедшие на помощь президенту страны Башару Асаду, здорово помогли правительственным войскам в борьбе с террористами запрещенного в России "Исламского государства". Военные специалисты уверены, что если бы не поддержка с воздуха наступления сирийской армии на позиции "ИГ", боевики уже подошли бы к Дамаску, а, возможно, и захватили бы столицу Сирии.

Фото: GLOBAL LOOK press/Vadim Savitsky

Как ни странно это звучит, но победу Трампа на президентских выборах в США тоже относят к успехам российского лидера. Понятно, что лично Путин не принимал участия в поддержке кандидатуры миллиардера-республиканца во время его предвыборной кампании, но общая атмосфера в мире, на которую Россия несомненно оказывала влияние, косвенно повлияла на выбор американцев.

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs

Вторая пощечина Западу после победы Трампа прилетела из Восточной Европы – на президентских выборах в Болгарии и Молдове победили пророссийские кандидаты.

Президентом Молдавии был избран противник евроинтеграции Игорь Додон от Партии социалистов, чья программа предусматривает сближение с Россией. Президентом Болгарии стал социалист Румен Радев, выступающий за отмену антироссийских санкций, поскольку, по его словам, Крым принадлежит России.

Игорь Додон и Румен Радев. Фото: Dni.Ru

Победы "друзей Владимира Путина" (именно так их называет западная пресса) являются серьезными потрясениями не только для ЕС и НАТО, но и для Украины. Там влияние России тоже ощущается и главной заслугой Москвы можно считать то, что конфликт на юго-востоке не перешел в "горячую" фазу. И это, несмотря на то, что Россия официально не прописана в Минских соглашений как одна из сторон конфликта, о чем президент Владимир Путин не раз напоминал Западу.

В то же время санкции, которые США и европейские страны ввели против Москвы именно из-за событий на Украине, скорее, сыграли на руку России и ее лидеру. В этом году в ЕС назревало недовольство санкционной политикой. Принятие весной 2016 года региональным парламентом итальянской области Венето резолюции с призывом к отмене антироссийских санкций и признанию итогов референдума в Крыму вызвало эффект домино. Аналогичный документ приняли в региональном парламенте Ломбардии и еще в двух областях Италии. Трезвый взгляд Европы на Крым можно назвать еще одной победой Путина на мировой арене.

Фото: GLOBAL LOOK press

Впрочем, как и недавно достигнутую договоренность нефтедобывающих стран о сокращении добычи с января 2017 года. Немалый вклад для этого сделала Россия, многие месяцы участвуя в непростых переговорах с ОПЕК. Резкое падение цены на "черное золото", которое подкосило экономические показатели России (и не только ее), с началом реализации этого соглашения, по мнению экспертов, прекратится и цена не нефть пойдет вверх.

Во внутренней политике главой победой Владимира Путина можно назвать  безоговорочный успех "Единой России" на парламентских выборах 2016 года. Партия власти  набрала 54,2% голосов избирателей, улучшив результат прошлых выборов почти на 5%. Сегодня "Единая Россия" имеет конституционное большинство в Госдуме.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool

Рейтинг одобрения деятельности президента к концу 2016 года вырос, достигнув в ноябре 82,6%, свидетельствуют данные ВЦИОМ. Этот показатель держится выше 80%  три месяца подряд.

Участники другого опроса, проведенного в декабре фондом "Общественное мнение", назвали Владимира Путина политиком года. Такого мнения придерживались 43% респондентов. Глава государства намного обогнал конкурентов на почетное звание – ближайшие соперники –  глава МИДа Сергей Лавров и лидер ЛДПР Владимир Жириновский – набрали 9% и 7% соответственно.

Автор: Александр Комаров14 декабря 2016, 21:01

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