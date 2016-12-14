Главные победы Путина

Президент Владимир Путин в четвертый раз назван самым влиятельным человеком планеты по версии авторитетного журнала Forbes. Составители рейтинга могущественных людей мира отметили, что российский лидер достиг успеха как во внутренней, так и во внешней политике.

Президент России на протяжении четырех лет удерживает за собой первое место среди самых влиятельных людей мира. Западные эксперты называют главной победой российского лидера на мировой политической арене операцию в Сирии. Российские ВКС, пришедшие на помощь президенту страны Башару Асаду, здорово помогли правительственным войскам в борьбе с террористами запрещенного в России "Исламского государства". Военные специалисты уверены, что если бы не поддержка с воздуха наступления сирийской армии на позиции "ИГ", боевики уже подошли бы к Дамаску, а, возможно, и захватили бы столицу Сирии.





Как ни странно это звучит, но победу Трампа на президентских выборах в США тоже относят к успехам российского лидера. Понятно, что лично Путин не принимал участия в поддержке кандидатуры миллиардера-республиканца во время его предвыборной кампании, но общая атмосфера в мире, на которую Россия несомненно оказывала влияние, косвенно повлияла на выбор американцев.





Вторая пощечина Западу после победы Трампа прилетела из Восточной Европы – на президентских выборах в Болгарии и Молдове победили пророссийские кандидаты.

Президентом Молдавии был избран противник евроинтеграции Игорь Додон от Партии социалистов, чья программа предусматривает сближение с Россией. Президентом Болгарии стал социалист Румен Радев, выступающий за отмену антироссийских санкций, поскольку, по его словам, Крым принадлежит России.

Победы "друзей Владимира Путина" (именно так их называет западная пресса) являются серьезными потрясениями не только для ЕС и НАТО, но и для Украины. Там влияние России тоже ощущается и главной заслугой Москвы можно считать то, что конфликт на юго-востоке не перешел в "горячую" фазу. И это, несмотря на то, что Россия официально не прописана в Минских соглашений как одна из сторон конфликта, о чем президент Владимир Путин не раз напоминал Западу.

В то же время санкции, которые США и европейские страны ввели против Москвы именно из-за событий на Украине, скорее, сыграли на руку России и ее лидеру. В этом году в ЕС назревало недовольство санкционной политикой. Принятие весной 2016 года региональным парламентом итальянской области Венето резолюции с призывом к отмене антироссийских санкций и признанию итогов референдума в Крыму вызвало эффект домино. Аналогичный документ приняли в региональном парламенте Ломбардии и еще в двух областях Италии. Трезвый взгляд Европы на Крым можно назвать еще одной победой Путина на мировой арене.





Впрочем, как и недавно достигнутую договоренность нефтедобывающих стран о сокращении добычи с января 2017 года. Немалый вклад для этого сделала Россия, многие месяцы участвуя в непростых переговорах с ОПЕК. Резкое падение цены на "черное золото", которое подкосило экономические показатели России (и не только ее), с началом реализации этого соглашения, по мнению экспертов, прекратится и цена не нефть пойдет вверх.

Во внутренней политике главой победой Владимира Путина можно назвать безоговорочный успех "Единой России" на парламентских выборах 2016 года. Партия власти набрала 54,2% голосов избирателей, улучшив результат прошлых выборов почти на 5%. Сегодня "Единая Россия" имеет конституционное большинство в Госдуме.





Рейтинг одобрения деятельности президента к концу 2016 года вырос, достигнув в ноябре 82,6%, свидетельствуют данные ВЦИОМ. Этот показатель держится выше 80% три месяца подряд.

Участники другого опроса, проведенного в декабре фондом "Общественное мнение", назвали Владимира Путина политиком года. Такого мнения придерживались 43% респондентов. Глава государства намного обогнал конкурентов на почетное звание – ближайшие соперники – глава МИДа Сергей Лавров и лидер ЛДПР Владимир Жириновский – набрали 9% и 7% соответственно.