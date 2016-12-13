Почему россияне доверяют Путину

Президент России сможет добиться повышения благосостояния россиян. В этом уверены около 75% участников опроса, проведенного "Левада-центром". С точки зрения респондентов, Владимир Путин достойно справляется с решением проблем страны.

Владимир Путин искренне хочет добиться повышения благосостояния населения. Так считают треть опрошенных социологами россиян. При этом 24% из них убеждены, что президенту страны удастся исполнить задуманное. А 48% опасаются, что ему могут помешать бюрократы, приводит данные опроса "Интерфакс".

У респондентов также поинтересовались: чем, на их взгляд, обусловлен высокий рейтинг доверия Путину. По мнению россиян, народ убедился, что "президент успешно и достойно справляется с решением проблем страны" (28%), и надеется, что сможет справиться с проблемами и в будущем (39%). Кроме того, 29% респондентов считают, что "люди не видят, на кого другого они еще могли бы положиться".

Более половины опрошенных признались, что их отношение к российскому президенту не изменилось за последнее время. Напомним, предыдущий опрос, проведенный центром в ноябре, показал, что деятельность Владимира Путина на посту главы государства одобряют 86% россиян. Как отмечалось, рейтинг одобрения работы президента достиг значений 2008 года. В 2012-м этот показатель был немного ниже – на уровне 63%.

Участники другого опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" (ФОМ), назвали Владимира Путина политиком года. Такого мнения придерживались 43% респондентов. В числе кандидатур на почетное звание - также глава МИДа Сергей Лавров (9%), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (7%), министр обороны Сергей Шойгу (5%) и премьер-министр Дмитрий Медведев (2%).

Президент России отреагировал на подобное отношение к нему граждан страны. Он рассказал, почему пользуется огромной поддержкой народа, в интервью телекомпании "Ниппон" и газете "Иомиури".

"Наверное, нужно спросить тех людей, которые оказывают мне такую поддержку. Думаю, что люди видят, что я работаю напряженно, открыто, честно и искренне стремлюсь к достижению тех результатов, которые нужны стране. Полагаю, что видят также и то, что не все удается сделать, – у нас люди умные, наблюдательные. Но полагаю, что главным является искреннее стремление к максимальному результату, к тому, чтобы страна чувствовала себя в большей безопасности, а люди жили лучше", – приводит слова президента сайт Кремля.

Путин поблагодарил россиян за поддержку. "Я действительно стараюсь работать именно так. И я очень благодарен гражданам России за такое отношение к моей работе, за поддержку, потому что без такой поддержки работать было бы невозможно", – заключил глава государства.