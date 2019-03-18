Знаменитая фитнес-модель возбудила народ "голыми" снимками

Американская модель Дженнифер Мерсер не стесняется демонстрировать пышные формы. 26-летняя спортсменка регулярно радует поклонников снимками, на которых она запечатлена без одежды. Пока одни пользователи обвиняют девушку в том, что она перестаралась с пластикой, другие подписчики признаются ей в любви. "Дни.ру" подготовили для читателей фоторепортаж о модели.