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Фев. 28, 2018
просмотры: 123

Красавица Чапман затмила скромную Безрукову

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На премьеру картины "Со дна вершины" пришло множество знаменитостей. Однако особое внимание СМИ привлекла редкий гость светских тусовок – телеведущая, шпионка Анна Чапман. По мнению фанатов, рыжеволосая красотка затмила всех на мероприятии.

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