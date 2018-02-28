Красавица Чапман затмила скромную Безрукову

На премьеру картины "Со дна вершины" пришло множество знаменитостей. Однако особое внимание СМИ привлекла редкий гость светских тусовок – телеведущая, шпионка Анна Чапман. По мнению фанатов, рыжеволосая красотка затмила всех на мероприятии.
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