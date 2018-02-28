Отрезанные человеческие головы стали хитом

В этом сезоне в тренде эффектная сумочка в виде отрезанной человеческой головы. После недавнего миланского показа итальянского бренда жуткий аксессуар пошел в массы. Модников не остановила даже его высокая цена. Причем особый шик – ходить с силиконовой копией собственной головы