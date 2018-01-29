Роскошная жизнь "мисс бикини" из России

В число 15 самых красивых девушек планеты по версии жюри конкурса "Мисс Туризм мира" в Малайзии вошла жительница Перми Дарья Хохлова. В финале соревнования красоток со всего света она получила награду "Мисс Бикини мира". Отметим, девушка часто принимает участие в различных конкурсах, где ее выдающиеся внешние данные неизменно вызывают восторг. Шикарно выглядит красотка и в повседневной жизни.
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