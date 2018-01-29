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Янв. 29, 2018
просмотры: 123

У Шараповой роман с другом Кейт Миддлтон

567

Ушлые папарацци сняли Марию Шарапову с британским предпринимателем Александром Гилксом. Пару запечатлели при выходе из аэропорта Лос-Анджелеса. Мария и Александр, как сообщается, вместе уехали на такси.

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