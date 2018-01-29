У Шараповой роман с другом Кейт Миддлтон

Ушлые папарацци сняли Марию Шарапову с британским предпринимателем Александром Гилксом. Пару запечатлели при выходе из аэропорта Лос-Анджелеса. Мария и Александр, как сообщается, вместе уехали на такси.
Зимние Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года
На красной дорожке засветился весь бомонд отечественного кинематографа
Выход в свет актрисы стал сенсацией
Актриса имела неподражаемый тембр голоса
Анна Полина поборется за приз в категории "Лучшая иностранная актриса года"
Популярная актриса празднует юбилей
Церемония состоялась в столичном Доме композиторов
Состоялась церемония награждения престижной кинонаграды
Ольга отметила 32-й день рождения
Балерине исполнилось 42 года
Элина Мазур явилась с повинной
Певец совершенно счастлив
Актер прокомментировал смерть отца оперной певицы
Продюсер отреагировала на нападки поклонников