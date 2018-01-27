Кто будет бороться за медали для России на Олимпиаде

Зимние Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. На них разыграют 98 медалей в семи видах спорта. 5 декабря 2017 года МОК отстранил всю российскую сборную от участия в Играх. Чистым от допинга российским спортсменам разрешено участвовать в соревнованиях на индивидуальной основе под нейтральным олимпийским флагом.
В конце января Олимпийский комитет России назвал список из 169 спортсменов, которые должны выступить на Играх-2018 в Корее как "Олимпийские атлеты из России". Dni.Ru представляют спортсменов, которым предстоит побороться за медали.
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