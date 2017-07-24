Ходченкова на отдыхе показала живот

Светлана Ходченкова проводит отпуск в Греции. Актриса опубликовала на своей официальной страничке в Instagram фотографии, на которых позирует в купальнике, демонстрируя живот и прочие части своей стройной фигуры. При этом многочисленные подписчики потерялись в догадках, кто же снимал привлекательную артистку.