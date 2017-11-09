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Ноя. 9, 2017
просмотры: 123

Как живет звезда сериала "Рабыня Изаура"

567

Сериал "Рабыня Изаура" вышел на экраны в далеком 1976 году. Актриса Луселия Сантуш, исполнившая главную роль, немедленно стала знаменита. Самое интересное, что прославившаяся артистка, чтобы изменить целомудренный образ, вскоре снялась для журнала Playboy. Сейчас Луселии 60 лет, она разведена, пропагандирует буддизм и много путешествует.

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