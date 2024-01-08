Станислав Алексеевич Кудж Ректор РТУ МИРЭА

Кудж Станислав Алексеевич – доктор технических наук, ученый, визионер, член Академии военных наук, член научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации, ректор и председатель Ученого совета РТУ МИРЭА.

Родился 14 марта 1979 года в Москве. Женат, есть двое детей.

Образование

С.А. Кудж в 2001 году окончил Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), получил диплом инженера и остался учиться в аспирантуре. Получил ученую степень кандидата технических наук в 2004 году, в 2012 году – доктора технических наук.

Профессиональные интересы

Станислав Кудж – специалист в области автоматизированных систем государственного управления, многофункциональных информационных систем; один из авторов концепции сетецентрического управления сложными организационно-техническими системами.

Ректорская деятельность

С 2013 года занимает пост ректора РТУ МИРЭА (до 2018 года вуз назывался МГТУ МИРЭА).

С.А. Кудж возглавил работу по созданию на базе вуза современного образовательного, научно-исследовательского и инновационного комплекса, флагмана в приоритетных сферах науки, техники и технологии РФ.

В 2013-2015 годах к университету был присоединен ряд крупных образовательных учреждений – МГУПИ, ФГБУ РосНИИ ИТ и АП, МИТХТ им М.В. Ломоносова, ВНИИТЭ, ИПК Минобрнауки РФ и ИСОТП. Повысилась конкурентоспособность и концентрация ресурсов на перспективных направлениях научно-образовательной деятельности, значительно вырос потенциал вуза.

Под руководством Куджа ведутся научные исследования. В университете растет количество образовательных программ, внедряются технологии на всех уровнях научно-образовательного процесса, совершенствуется процесс обучения. С 2019 года ректор запустил грант "Университетский" для поддержки и развития как научных коллективов и вуза в целом.

С.А.Кудж наладил связь между вузом и ведущими учреждениями и предприятиями – РНЦ "Курчатовский институт", ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи", ИОФ РАН, ИПИ РАН, НИИ "Полюс", ИПУ РАН, НПП "Пульсар", НПО "Орион", НПО "Агат", ГП НПО "Астрофизика", МНИИРЭ "Альтаир", ГСКБ концерн "Алмаз-Антей".

В 2019 году в сотрудничестве с ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" создана кафедра иммунологической химии, заведующий кафедрой – разработчик первой в мире вакцины от коронавируса Д.Ю. Логунов. Открыта специализированная лаборатория, которая стала площадкой для реализации межорганизационных проектов – совместно с учеными НМИЦ Гематологии Минздрава России в 2020 году разработана тест-система для диагностики COVID-19 на основе ИФА и производится очистка рекомбинантных белков для создания вакцин.

В феврале 2020 года подписано соглашение о сотрудничестве с Mail.ru Group. На базе технопарка реализуются совместные проекты со школьниками, на период карантина оперативно переведенные во "ВКонтакте". Для студентов запущена волонтерская программа "Амбассадоры Mail.ru Group".

В 2020 году в РТУ МИРЭА состоялось открытие Центра киберспорта "Киберзона", в котором приняли участие главы Минобрнауки РФ В. Фальков и Минобразования Республики Беларусь И. Карпенко.

В декабре 2020 году открыт Ситуационный центр Минобрнауки – организационно-технический комплекс по сбору, обработке, концентрации и анализу информации в сфере образования и науки. Торжественное мероприятие посетили глава Минобрнауки В. Фальков и руководитель Росстата П. Малков.

Награды

Почетные и благодарственные грамоты Федерального агентства по информационным технологиям (2005), Министерства образования и науки Российской Федерации (2009, 2016).

Почетная грамота Президента Российской Федерации (2018).

Почетное звание "Почетный работник науки и техники Российской Федерации" (2014).

Медаль МЧС России "ХХV лет МЧС России" (2015 год).

Медаль ФСТЭК РФ "За укрепление государственной системы защиты информации" II Степени (2016).

Памятный знак "50 лет космической эры", памятная медаль "ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 г. в Сочи" (2017).

Почетный знак Академика А.И. Берга (2018).

Ссылки

Официальный сайт https://kudzh.ru

Энциклопедия РТУ МИРЭА