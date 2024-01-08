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Станислав Алексеевич Кудж

Ректор РТУ МИРЭА
Станислав Алексеевич Кудж
  • Дата рождения: 14 марта 1979
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Рыбы
  • Жена/Муж: Женат
  • Дети: двое детей

Кудж Станислав Алексеевич – доктор технических наук, ученый, визионер, член Академии военных наук, член научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации, ректор и председатель Ученого совета РТУ МИРЭА.

Родился 14 марта 1979 года в Москве. Женат, есть двое детей.

Образование

С.А. Кудж в 2001 году окончил Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), получил диплом инженера и остался учиться в аспирантуре. Получил ученую степень кандидата технических наук в 2004 году, в 2012 году – доктора технических наук.

Профессиональные интересы

Станислав Кудж – специалист в области автоматизированных систем государственного управления, многофункциональных информационных систем; один из авторов концепции сетецентрического управления сложными организационно-техническими системами.

Ректорская деятельность

С 2013 года занимает пост ректора РТУ МИРЭА (до 2018 года вуз назывался МГТУ МИРЭА).

С.А. Кудж возглавил работу по созданию на базе вуза современного образовательного, научно-исследовательского и инновационного комплекса, флагмана в приоритетных сферах науки, техники и технологии РФ.

В 2013-2015 годах к университету был присоединен ряд крупных образовательных учреждений – МГУПИ, ФГБУ РосНИИ ИТ и АП, МИТХТ им М.В. Ломоносова, ВНИИТЭ, ИПК Минобрнауки РФ и ИСОТП. Повысилась конкурентоспособность и концентрация ресурсов на перспективных направлениях научно-образовательной деятельности, значительно вырос потенциал вуза.

Под руководством Куджа ведутся научные исследования. В университете растет количество образовательных программ, внедряются технологии на всех уровнях научно-образовательного процесса, совершенствуется процесс обучения. С 2019 года ректор запустил грант "Университетский" для поддержки и развития как научных коллективов и вуза в целом.

С.А.Кудж наладил связь между вузом и ведущими учреждениями и предприятиями – РНЦ "Курчатовский институт", ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи", ИОФ РАН, ИПИ РАН, НИИ "Полюс", ИПУ РАН, НПП "Пульсар", НПО "Орион", НПО "Агат", ГП НПО "Астрофизика", МНИИРЭ "Альтаир", ГСКБ концерн "Алмаз-Антей".

В 2019 году в сотрудничестве с ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" создана кафедра иммунологической химии, заведующий кафедрой – разработчик первой в мире вакцины от коронавируса Д.Ю. Логунов. Открыта специализированная лаборатория, которая стала площадкой для реализации межорганизационных проектов – совместно с учеными НМИЦ Гематологии Минздрава России в 2020 году разработана тест-система для диагностики COVID-19 на основе ИФА и производится очистка рекомбинантных белков для создания вакцин.

В феврале 2020 года подписано соглашение о сотрудничестве с Mail.ru Group. На базе технопарка реализуются совместные проекты со школьниками, на период карантина оперативно переведенные во "ВКонтакте". Для студентов запущена волонтерская программа "Амбассадоры Mail.ru Group".

В 2020 году в РТУ МИРЭА состоялось открытие Центра киберспорта "Киберзона", в котором приняли участие главы Минобрнауки РФ В. Фальков и Минобразования Республики Беларусь И. Карпенко.

В декабре 2020 году открыт Ситуационный центр Минобрнауки – организационно-технический комплекс по сбору, обработке, концентрации и анализу информации в сфере образования и науки. Торжественное мероприятие посетили глава Минобрнауки В. Фальков и руководитель Росстата П. Малков.

Награды

  • Почетные и благодарственные грамоты Федерального агентства по информационным технологиям (2005), Министерства образования и науки Российской Федерации (2009, 2016).
  • Почетная грамота Президента Российской Федерации (2018).
  • Почетное звание "Почетный работник науки и техники Российской Федерации" (2014).
  • Медаль МЧС России "ХХV лет МЧС России" (2015 год).
  • Медаль ФСТЭК РФ "За укрепление государственной системы защиты информации" II Степени (2016).
  • Памятный знак "50 лет космической эры", памятная медаль "ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 г. в Сочи" (2017).
  • Почетный знак Академика А.И. Берга (2018).

Ссылки

Официальный сайт https://kudzh.ru

Энциклопедия РТУ МИРЭА

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