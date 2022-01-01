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Магомед Мусаев

Магомед Мусаев Венчурный инвестор

  • Дата рождения: 13 июня 1963
  • Место рождения: Тлярош, Дагестанская АССР
  • Знак зодиака: Близнецы
  • Жена/Муж: Заира Абдулатипова
  • Дети: сын и две дочери

Магомед Мусаев – основатель международной компании Global Venture Alliance, филантроп, венчурный и импакт-инвестор. Бизнесмен является владельцем русскоязычных версий журналов Forbes и Harvard Business Review. Женат, воспитывает троих детей.

Биография

Магомед Мусаев родился 13 июня 1963 года в дагестанском селении Тлярош. Его родители – потомственные лекари и учителя. Первое образование получил в Дагестанском медицинском институте по специальности врач-стоматолог.

В 1988 году в возрасте 25 лет переехал в Москву и продолжил образование, поступив в Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Защитил кандидатскую диссертацию. Мусаев стал одним из инициаторов создания Международной ассоциации студентов-медиков и возглавил ее. Занимался организацией зарубежных студенческих стажировок.

Позднее решил получить экономическое образование. В 1999 году Мусаев окончил Высшую школу приватизации и предпринимательства, а в 2000 году – Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова.

С 1994 году он возглавлял "Российско-арабский университет". Учреждение было создано правительством РФ для укрепления отношений между Россией и странами Ближнего Востока и Африки.

Новый этап в жизни Мусаева начался в 1998 году. Его назначили на должность первого заместителя генерального директора Всероссийского выставочного центра (ВВЦ) в Москве. Спустя шесть лет – в 2004 году – Мусаев стал гендиректором ВВЦ.

Он стремился восстановить выставочный центр из запустения 90-х годов, активно налаживал международное сотрудничество, устанавливал контакты с новыми партнерами в России и за рубежом. Одной из основных задач Мусаева была реконструкция инфраструктуры ВВЦ, которая на начало "нулевых" была изношена примерно на 70%. С этой задачей он успешно справился.

В 2001 году он возглавил дирекцию Национального организационного комитета по продвижению кандидатуры нашей страны в качестве организатора международной выставки ЭКСПО-2010. В 2003-2011 годах Мусаев участвовал в работе отечественных и международных организаций в сфере выставочной деятельности.

GVA и импакт-проекты

В 2014 году Мусаев Магомед основал компанию Global Venture Alliance. GVA объединила венчурные фонды, научные и аналитические структуры и стартап-инкубаторы, работающие с ведущими фондами Кремниевой долины. Помимо прочего, GVA был создан для поиска технологий, которые помогут справиться с современными мировыми вызовами.

GVA занимается проведением образовательных курсов для начинающих бизнесменов, помогает развивать перспективные стартапы, оказывает сервисную поддержку и консалтинг для корпораций и предпринимательских проектов. В течение прошедших восьми лет глобальный альянс занимался развитием более двух тысяч стартапов, организовал и провел десятки акселерационных программ.

Компания Мусаева работает в шести странах, партнеры альянса действуют в 20 государствах на разных континентах. GVA объединяет более 640 бизнес-экспертов по всему миру. Среди клиентов альянса – крупнейшие мировые бренды: Microsoft, IKEA, IBM, PepsiCo и другие.

GVA осуществляет руководство четырьмя фондами, расположенными в "мировой фабрике высоких технологий" – Калифорнии. Они занимаются развитием более 340 компаний.

Несколько лет назад альянс стал победителем в номинации Private Business Accelerator по версии UBI Global. Это главная международная рейтинговая организация в инновационной сфере. За помощь в развитии технологий по борьбе с пандемией в 2021 году на выставке ЭКСПО-2020 в Дубае детище Мусаева удостоилось награды "Triumph of Innovation".

В 2020 году бизнесмен учредил Sapiens Impact. Это глобальное импакт-сообщество, поставившее своей целью сбор не менее триллиона долларов в фонд для решения глобальных проблем человечества.

Вместе с Дэвидом Городянским и Рубеном Варданяном Магомед Мусаев в сентябре 2021 года создал инвесткомпанию ImpactFuture. Организация занимается решением проблем в социальной сфере. В ближайшие 10 лет планируется инвестировать большие средства в отечественные и зарубежные компании, которые помогут решить поставленные задачи.

Первый конкурс направлен на обучение десятков тысяч человек в разных странах востребованным профессиям. В дальнейшем эти знания должны монетизироваться. Победитель получит миллион долларов, возможность выйти на мировые рынки и найти бизнес-партнеров.

Forbes Russia и HBR

В 2018 году бизнесмен приобрел Forbes Russia. В редакционную политику издания Мусаев вмешиваться не стал. Смена владельца позволила главному деловому изданию России начать новые проекты и нарастить аудиторию читателей.

По инициативе Мусаева русский Forbes стал учредителем премии "Филантроп года" в 2021 году. Лауреатами стали основатели российских частных благотворительных фондов.

В том же году компания Business Insight Media, которая является собственностью Магомеда и его семьи, заключает лицензионное соглашение с Harvard Business School Publishing на выпуск российской версии Harvard Business Review, издание цифровой версии журнала и проведение конференций Harvard Business Review Russia. Журнал начал активно развивать направления для предпринимателей и молодежи.

Другие проекты

В 2011 году Мусаев вместе с единомышленниками стал учредителем фонда "Институт мировых идей". Одной из главных задач организации было посредничество в предотвращении неблагоприятных сценариев будущего.

Мусаев прикладывает большие усилия для повышения доступности детского образования. Он инициировал создание Luminary центра в селении Хрюг в Ахтынском районе Дагестана. Предприниматель выделил средства на строительство такого центра и на своей малой родине – в селении Тлярош.

Мировоззрение

В 2009 году Магомед Мусаев отправился в путешествие в китайский заповедник Тяньчжушань, где более двух тысяч лет назад зародилась одна из древнейших практик – цигун. Эта поездка сподвигла его стать приверженцем данного учения. С тех пор бизнесмен регулярно посещает Тяньчжушань, а также увлекается трудами Чжуан-цзы и Лао-цзы.

Семья и образ жизни

Мусаев женат, он воспитывает троих детей – сына и двух дочерей. Старшая дочь учредила стартап, главная цель которого – снизить количество невостребованной одежды посредством аренды.

Предприниматель ведет активный образ жизни. Он играет в большой теннис, любит кататься на горных лыжах.

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