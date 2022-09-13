Михаил Кийко родился в Уфе в 1967 году. В 1992 году окончил Московский медицинский стоматологический институт. В 2002 году получил диплом Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России. В 2005 году закончил факультет переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. В 2006 г стал выпускником Московской финансово-юридической академии, в 2008 году получил степень МВА по программе «Управление нефтегазовым бизнесом» в Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина.
Доктор экономических наук.
До 2001 года работал на руководящих должностях в ведущих российских нефтегазовых компаниях, в т.ч. ЛУКОЙЛ, "Зарубежнефть".
В 2001 году занял пост заместителя генерального директора Российского агентства по государственным резервам, с 2004 года продолжил работу в качестве заместителя руководителя Федерального агентства по государственным резервам.
11 июня 2009 года был назначен заместителем директора Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. В связи с упразднением освобожден от занимаемой должности.
В 2016 году назначен заместителем генерального директора по общим вопросам АО Концерн ВКО "Алмаз - Антей". В 2017 году назначен на должность генерального директора АО «Объединенная зерновая компания».
Воинские и специальные звания: генерал-полковник полиции
Семейное положение: женат, имеет двоих детей — сына и дочь.
Государственные и общественные награды: Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени; Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени; Орден Александра Невского; Орден Почета.