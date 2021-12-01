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Шоу-бизнес
74-летнего Элтона Джона подвергли смертельной опасности: Покину вас навсегда

74-летнего Элтона Джона подвергли смертельной опасности: Покину вас навсегда

Сейчас легенде уже 74 года. При этом многие поклонники убеждены, что артист все еще выглядит очень молодо, несмотря на все неприятности со здоровьем.
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Имя Элтона Джона сегодня, кажется, знакомо каждому человеку в любой стране. Его хиты слушают и исполняют как самые молодые, так и пожилые люди. Он продолжает работать и радовать мировую публику, а о эпатажной внешности звезды слагают легенды. Недавно стало известно, что скоро мир увидит новый клип музыканта.

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Элтон Херкьюлиз Джон певец, пианист, композитор

Оказалось, что даже до мэтра дошла мода на коллаборации с молодыми и успешными коллегами. Выяснилось, что это рождество порадует нас новым творением знаменитости, которое будет выпущено вместе с любимцем всех дам Эдом Шираном. Всплыл тизер рождественской работы коллег. Они повторили известную сцену из кинокартины "Реальная любовь".

На кадрах можно увидеть, как Элтон Джон открывает дверь, а за ней стоит Эд Ширан с большим количеством плакатов. Публика пришла в восторг, ведь еще недавно заявления артиста не казались настолько позитивными. Известно, что летом артист упал и получил серьезную травму ноги.

В октябре исполнителю все-таки пришлось решиться на непростую операцию. Он признался, что "тянул" так долго, так как осознавал: в его возрасте человек может просто не выйти из наркоза. "Покину вас навсегда", – думал о худшем певец. К счастью, все прошло нормально. Теперь Джон полон сил для новых свершений.

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Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 1 декабря 2021, 11:37 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник

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