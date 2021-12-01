74-летнего Элтона Джона подвергли смертельной опасности: Покину вас навсегда

Сейчас легенде уже 74 года. При этом многие поклонники убеждены, что артист все еще выглядит очень молодо, несмотря на все неприятности со здоровьем.

Имя Элтона Джона сегодня, кажется, знакомо каждому человеку в любой стране. Его хиты слушают и исполняют как самые молодые, так и пожилые люди. Он продолжает работать и радовать мировую публику, а о эпатажной внешности звезды слагают легенды. Недавно стало известно, что скоро мир увидит новый клип музыканта.

Оказалось, что даже до мэтра дошла мода на коллаборации с молодыми и успешными коллегами. Выяснилось, что это рождество порадует нас новым творением знаменитости, которое будет выпущено вместе с любимцем всех дам Эдом Шираном. Всплыл тизер рождественской работы коллег. Они повторили известную сцену из кинокартины "Реальная любовь".

На кадрах можно увидеть, как Элтон Джон открывает дверь, а за ней стоит Эд Ширан с большим количеством плакатов. Публика пришла в восторг, ведь еще недавно заявления артиста не казались настолько позитивными. Известно, что летом артист упал и получил серьезную травму ноги.

В октябре исполнителю все-таки пришлось решиться на непростую операцию. Он признался, что "тянул" так долго, так как осознавал: в его возрасте человек может просто не выйти из наркоза. "Покину вас навсегда", – думал о худшем певец. К счастью, все прошло нормально. Теперь Джон полон сил для новых свершений.

