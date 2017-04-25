Смертельно опасная инфекция подкосила Элтона Джона
Как утверждают западные СМИ, "потенциально смертельно опасная" инфекция сразила Элтона Джона во время его гастрольного тура по Южной Америке. Приступ заболевания застал всемирно известного исполнителя в полете из Чили в Великобританию. Тогда Элтона Джона срочно госпитализировали, два дня он провел в реанимации, утверждает журнал Variety.
22 апреля певца выписали, и теперь популярный артист набирается сил в своем доме. Однако о его выступлениях, назначенных на апрель и май, даже речи не идет – Элтон отменил концерты, запланированные на эти месяцы, в Неваде и Калифорнии. "Мне так повезло, что у меня есть самые невероятные и верные фанаты. Я прошу прощения за то, что разочаровал их. Я очень благодарен команде медиков за их отличную заботу обо мне", – приводит обращение к многочисленным поклонникам Джона ВВС.
Тем не менее, уже 3 июня английский сэр намерен порадовать публику своим выступлением. На эту дату назначен концерт Элтона в британском Туикенеме. Кстати, прославленный исполнитель посетит и Россию. В рамках мирового турне он даст единственный концерт в Москве 14 декабря в Crocus City Hall. Согласно официальному сайту певца, его гастрольный график в 2017 году, помимо России, включает 19 стран.
Ранее Элтон Джон перенес концерт в Дубае также по состоянию здоровья. "Врачи решили, что ему нужна срочная процедура. Но это не связано с серьезной угрозой здоровью", – постарался успокоить озабоченную общественность представитель компании 117 Live, отвечавшей за организацию концертов сэра.
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