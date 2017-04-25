Смертельно опасная инфекция подкосила Элтона Джона. Прославленный исполнитель два дня провел в реанимации, а теперь набирается сил дома.

Как утверждают западные СМИ, "потенциально смертельно опасная" инфекция сразила Элтона Джона во время его гастрольного тура по Южной Америке. Приступ заболевания застал всемирно известного исполнителя в полете из Чили в Великобританию. Тогда Элтона Джона срочно госпитализировали, два дня он провел в реанимации, утверждает журнал Variety.

22 апреля певца выписали, и теперь популярный артист набирается сил в своем доме. Однако о его выступлениях, назначенных на апрель и май, даже речи не идет – Элтон отменил концерты, запланированные на эти месяцы, в Неваде и Калифорнии. "Мне так повезло, что у меня есть самые невероятные и верные фанаты. Я прошу прощения за то, что разочаровал их. Я очень благодарен команде медиков за их отличную заботу обо мне", – приводит обращение к многочисленным поклонникам Джона ВВС.

Тем не менее, уже 3 июня английский сэр намерен порадовать публику своим выступлением. На эту дату назначен концерт Элтона в британском Туикенеме. Кстати, прославленный исполнитель посетит и Россию. В рамках мирового турне он даст единственный концерт в Москве 14 декабря в Crocus City Hall. Согласно официальному сайту певца, его гастрольный график в 2017 году, помимо России, включает 19 стран.

Ранее Элтон Джон перенес концерт в Дубае также по состоянию здоровья. "Врачи решили, что ему нужна срочная процедура. Но это не связано с серьезной угрозой здоровью", – постарался успокоить озабоченную общественность представитель компании 117 Live, отвечавшей за организацию концертов сэра.