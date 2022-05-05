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Эдуард Маликович Давыдов

Менеджер
Эдуард Маликович Давыдов
  • Дата рождения: 10 июля 1984
  • Место рождения: Нальчик
  • Знак зодиака: Рак
  • Жена/Муж: Женат
  • Дети: Трое детей

Давыдов Эдуард Маликович родился в городе Нальчике Кабардино-Балкарской республики 10 июля 1984 года. Его отец работал ученым-химиком в лаборатории Кабардино-Балкарского госуниверситета, а мать – медсестрой в поликлинике. Окончил школу с золотой медалью. С ранних лет увлекался самбо и дзюдо. Неоднократно становился победителем всероссийских и республиканских соревнований.

Семейное положение

Женат, воспитывает троих детей.

Образование

Окончил Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева по специальности "Химическая технология и биотехнология" в 2005 году, а в 2010 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности "Экономика".

Профессиональная деятельность

Давыдов Эдуард Маликович начал трудовую карьеру еще в университете. В период с 2005 по 2012 годы занимал руководящие должности на предприятиях химической промышленности РФ.

Работал заместителем начальника отдела внешнеэкономической деятельности ЗАО "Химлекс", менеджером ООО "Макполимер", директором по экономике и развитию ООО "ПолиХимГрупп", руководил продажами в ЗАО "Энергоинвест". С 2012 года возглавлял коммерческий отдел ОАО "ЕТК".

В 2013 года получил должность заместителя гендиректора по снабжению и продажам АО "Башкирская содовая компания". В декабре 2017 года назначен первым заместителем генерального директора.

С начала июля 2019 года занимает пост генерального директора АО "Башкирская содовая компания" и АО "Березниковский содовый завод".

Деятельность на посту генерального директора АО "БСК" и АО "БСЗ"

Эдуард Давыдов стал инициатором разработки стратегии развития предприятий "Башкирская содовая компания" и "Березниковский содовый завод", а также развития социальной программы для трудовых коллективов, включающей улучшение жилищных условий и систему корпоративного здравоохранения.

В конце 2020 года заявил о создании в Башкирии трех технопарков: по переработке полимерного сырья, по переработке кальцинированной соды и первого в Приволжском федеральном округе парка "Экотехнологии". В течение ближайшего десятилетия в реализацию проектов индустриальных парков будет инвестировано около 400 млрд рублей.

Под руководством Эдуарда Давыдова разработана концепция развития Башкирской содовой компании на ближайшие десять лет, предусматривающая диверсификацию производств. Ожидается, что в рамках этой концепции будет построено 20 новых производств на территории действующих площадок. Строительство будет сопровождаться комплексом экологических мероприятий, что позволит исключить риски негативного воздействия на окружающую среду.

Награды

  • Благодарственные письма от Башкирской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов (2015) и Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан (2019) за плодотворное сотрудничество, поддержку и помощь в реализации инициатив.
  • В 2018 году удостоен звания "Российский лидер качества" от Всероссийской организации качества.
  • В 2019 году награжден почетной грамотой Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан.
  • В 2020 году Эдуарду Давыдову вручено благодарственное письмо за активное содействие в борьбе с пандемией, организацию акции "С заботой о врачах", а также личный вклад в повышение роли и авторитета партии "Единая Россия" в Республике Башкортостан.

Хобби

Увлекается шахматами, плаванием, горными лыжами и борьбой.

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