В московском метро из-за пассажира произошел сбой

Утром 30 января на южном участке Серпуховско-Тимирязевской (серой) линии Московского метрополитена поезда двигались в сторону центра с увеличенными интервалами, сообщается на официальной странице подземки в Twitter. Сбой спровоцировал инцидент с пассажиром.
8:23. Серпуховско-Тимирязевская линия. Южный участок. Были увеличены интервалы в сторону центра из-за инцидента с пассажиром.— Московское метро (@MetroOperativno) 30 января 2017 г.
По информации РИА Новости, на станции "Чертановская" на рельсы упала девушка 2000 года рождения. Ее достали из-под поезда и направили в Морозовскую городскую клиническую больницу. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Однако промышленникам укрепление отечественной валюты невыгодно
Сын легендарного артиста дал откровенное интервью
Избранник актрисы изложил свою интерпретацию конфликта
Актриса Ирина Линдт сдает три квартиры, чтобы оплатить учебу сына