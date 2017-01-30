В московском метро из-за пассажира произошел сбой

Утром 30 января на южном участке Серпуховско-Тимирязевской (серой) линии Московского метрополитена поезда двигались в сторону центра с увеличенными интервалами, сообщается на официальной странице подземки в Twitter. Сбой спровоцировал инцидент с пассажиром.

8:23. Серпуховско-Тимирязевская линия. Южный участок. Были увеличены интервалы в сторону центра из-за инцидента с пассажиром. — Московское метро (@MetroOperativno) 30 января 2017 г.

По информации РИА Новости, на станции "Чертановская" на рельсы упала девушка 2000 года рождения. Ее достали из-под поезда и направили в Морозовскую городскую клиническую больницу. Обстоятельства произошедшего уточняются.